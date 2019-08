Salvini: no a Tav? A rischio governo

Mercoledì si vota una mozione dei 5S per bloccare il Treno ad alta velocità. Chi dirà no a '' mette ail". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo, alla festa della Lega di Colico (Lecco) "C'è la riforma della giustizia: una bozza che è poca roba. In un Paese serio c'è la certezza della pena, non sconti e attenuanti. Ti becchi 10 anni e stai in galera 10 anni". Cosìsulla riforma della Giustizia "preparata dal M5S".Aggiunge:"Nei 5stelle ahimé c'è una pessima componente di sinistra"(Di domenica 4 agosto 2019)