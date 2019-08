Quotazione Petrolio Brent Agosto 2019 : aggiornamenti su prezzo in tempo reale e previsioni : Il Petrolio Brent determina il 60 % di tutto il mercato, nonostante una produzione nettamente limitata e una composizione meno pregiata rispetto al WTI, che vanta una minore produzione di zolfo. DI seguito vengono presentatigli aggiornamenti sul prezzo del Petrolio Brent per Agosto 2019 e le previsioni in tempo reale. Quotazione Petrolio Brent Agosto 2019: aggiornamenti sul prezzo Nonostante il WTI risulti qualitativamente migliore rispetto al ...