MotoGP | GP Repubblica Ceca 2019 | le pagelle Marquez dominatore | Dovizioso consistente e

VIDEO MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : highlights e sintesi. Dominio di Marquez - Dovizioso 2° - Valentino Rossi 6° : A Brno è andato in scena il GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP la cui partenza è stata posticipata di 40 minuti a causa della pioggia che ha reso pericoloso il primo settore del circuito. Marc Marquez è scattato dalla pole position e ha vinto la gara con assoluta disinvoltura davanti ad Andrea Dovizioso che non è riuscito a fronteggiare lo spagnolo della Honda, il podio è stato completato dal sorprendente Jack Miller mentre ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Soddisfatto del podio - un pensiero a Luca Semprini” : Ci ha provato Andrea Dovizioso ma anche oggi si è dovuto inchinare. Il forlivese della Ducati è secondo nel GP della Repubblica Ceca, decimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato ceco la Rossa torna sul podio e lo fa con il “Dovi”, autore di una gara maiuscola, per larghi tratti in scia all’alfiere della Honda. Nelle ultime tornate, però, l’asso nativo di Cervera ha preso il largo e la piazza d’onore è ...

Jack Miller MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Risultato fantastico - sono stato abile ad aspettare il momento giusto per passare” : Il britannico Jack Miller è riuscito a conquistare il secondo podio stagionale in occasione del GP della Repubblica Ceca 2019 di MotoGP. Il centauro della Ducati Pramac è stato autore di una corsa davvero intelligente, aspettando per l’intera durata del GP alle spalle dello spagnolo della Suzuki Alex Rins e poi superandolo nel finale; Il ventiquattrenne inglese non ha potuto nulla nei confronti di Marquez e Dovizioso ma è chiaramente ...

Classifica Mondiale MotoGP - la graduatoria dopo il GP Repubblica Ceca. Marquez domina - +63 su Dovizioso : Marc Marquez sta dominando il Mondiale MotoGP 2019, lo spagnolo ha trionfato nel GP di Repubblica Ceca e ha allungato in testa alla Classifica generale. Il centauro della Honda ora vanta 63 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso che si è dovuto accontentare del secondo posto a Brno davanti a Jack Miller. Danilo Petrucci conserva la terza posizione, più distanziati Alex Rins, Valentino Rossi e Maverick Vinales. Di seguito la Classifica generale ...

MotoGP - Risultato GP Repubblica Ceca 2019 : Marquez fa 50 in Classe Regina - Dovizioso ci prova ma è secondo : Marc Marquez conquista la sesta vittoria stagionale del 2019 nel GP della Repubblica Ceca, dominando la gara dal primo all’ultimo giro davanti ad un comunque positivo Andrea Dovizioso e all’altra Ducati del britannico Jack Miller che nel finale riesce ad avere la meglio dello spagnolo della Suzuki Alex Rins. La partenza della gara è stata rinviata di quaranta minuti per via di un acquazzone piuttosto intenso ma di breve durata caduto ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP : Il pilota spagnolo Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP, corso domenica pomeriggio sul circuito Tomas Masaryk di Brno. Per Marquez è la sesta vittoria nelle dieci gare corse finora nel Motomondiale, la seconda consecutiva

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : programma stravolto - partenza rinviata per la pioggia. Nuovo orario di partenza : La partenza del GP di Repubblica Ceca è prevista per le ore 14.40. Il via è stato positicpato di 40 minuti a causa dell’asfalto bagnato in curva 1 e nel primo settore della pista di Brno, la pioggia è incominciata durante la premiazione della Moto2 ed è durata soltanto per una breve frangente ma il tracciato si è subito bagnato e le condizioni non omogenee del circuito (ultimi tre settori completamente asciutti) hanno convinto i commissari ...

