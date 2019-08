Lucas Peracchi e Mercedesz Henger un nuovo addio

Fonte : tvzap.kataweb

(Di domenica 4 agosto 2019) Lucail lungo, ancora una volta i due si sarebbero lasciati. Ma le cose non sono chiare e sembra di essere molto lontani dalla versione rosa dell’omonimo romanzo di Raymond Chandler. Sembra più una commedia dove i due giovani bellissimi non riescono a trovare le giuste modalità per stare insieme. Dite voi cosa ne pensate. Ma in questo momento la bella ex naufraga dell’Isola dei famosi è in vacanza con la nonna in Grecia. Durante la sua permanenza sul suo profilo Instagram non sono mancate dediche e saluti per il bel. Purtroppo a turbare questa armonia, a distanza, è arrivata una stories presto cancellata in cui lui, il tatuato e ben tornito, ha scritto che si sono lasciati un mese fa. Ed è qui che le cose non tornano, visto che solo qualche giorno fa avevano riempito il web di dichiarazioni d’amore e piccoli, teneri ...

KontroKulturaa : Lucas Peracchi: 'Mercedesz mi ha lasciato'. Ma i due si seguono ancora... - - blogstreetnews : [Fonte: blogtivvu_com] Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si sono lasciati: arriva la conferma ma qualcosa non quadra - blogtivvu : Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si sono lasciati: arriva la conferma ma qualcosa non quadra - -