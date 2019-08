Londra | Tate Gallery bloccata dopo un grave incidente

Mercato Inter - Barella vicino e Ausilio a Londra per Lukaku : sarebbe un’estate da record : Nicolò Barella sarà l’acquisto più caro della storia per il Mercato dell’Inter, ma il suo primato potrebbe durare meno di un’estate. I nerazzurri stanno infatti accelerando per Romelu Lukaku per cui il Manchester United chiede la bellezza di 75 milioni. Oggi è previsto un importante incontro a Londra per provare lo sprint in modo da regalare a Conte il bomber tanto desiderato. Non si sbloccano invece le cessioni: Icardi vorrebbe sempre di più la ...