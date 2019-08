Liguria | 12enne colpito da cassonetto mentre dormiva in tenda | è grave

Fonte : tg24.sky

(Di domenica 4 agosto 2019)dain: èÈ accaduto in una spiaggia di Bergeggi, nel savonese. L'adolescente, un francese in vacanza con la famiglia, ha riportato una ferita cervico-facciale ed è in prognosi riservata al Gaslini di Genova. Indagano i carabinieri. Appello del padre: "Si trovino i colpevoli"

rosaria62 : Tutta l'Italia è paese - ansa_liguria : Resta grave 12enne colpito da cassonetto: Medici del Gaslini valutano possibili danni neurologici - LiguriaBT : Ansa #news #Liguria: Resta grave 12enne colpito da cassonetto -