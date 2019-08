Filippine | la strage dei traghetti | 25 morti

Fonte : blogo

(Di domenica 4 agosto 2019)nelledove nelle scorse ore sono naufragati 3a causa delle piogge monsoniche che stanno mettendo a dura prova il paese del sud est asiatico. Il bilancio deidiffuso dalla polizia parla di venticinque vittime. Sei i dispersi mentre altre cinquantacinque persone sono state tratte in salvo. Iaffondati facevano la spola tra le isole della zona centrale dell’arcipelago. Le piogge monsoniche spesso si trasformano in temporali accompagnati da fortissime raffiche di vento, fino a 500 km orari. Alcuni testimoni sopravvissuti al naufragio hanno raccontato che il cielo si è fatto nero all’improvviso e che il potente vento ha fatto rovesciare i. Nella capitale Manila scuole e uffici sono stati chiusi dalle autorità., ladei: 25é stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it ...

