Canada | mette i Metallica al massimo volume e si salva dall' attacco di un puma

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 4 agosto 2019) In, in un luogo poco distante da South Duncan, città della British Columbia, una donna è stata protagonista di un curioso episodio: mentre stava facendo una passeggiata ha visto davanti a sé une per mandarlo via ha messo la musica deia tutto. La donna ha utilizzato una canzone deiper allontanare l'animale Dee Gallant, escursionista di 45 anni, stava facendo una passeggiata nei boschi in compagnia del suo cane, quando ha avuto un pericoloso incontro con un; grazie al suo fedele compagno ha notato che l'animale si stava avvicinando sempre di più e come prima reazione gli ha urlato contro; ma il felino si è solamente fermato. Così la signora Gallant è tornata velocemente in macchina e allo stereo ha messo uno dei brani più duri e potenti della band statunitense dei: Don't Tread on Me; in questo modo è riuscita a evitare guai ...

