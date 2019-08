Texas | uomini sparano sulla folla in un supermercato di El Paso prima di essere

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2019) Diversiarmati hanno gettato El, città del, nel panico, dopo aver aperto il fuoco all’interno di unWalmart colpendo “almeno 18 persone” e causando delle morti. La notizia è stata diffusa su Twitter dalla polizia locale che inizialmente parlava di un solo uomo armato e invitava le persone a stare lontani dall’area di Cielo Vista Mall. Dopo minuti di paura, il capo di gabinetto del sindaco, Olivia Zepeda, ha annunciato che tutti i presunti responsabili sono stati catturati dalle forze dell’ordine. Poi ha dato l’aggiornamento che la città temeva: “Ci sono diverse vittime”. Dopo i primi concitati minuti, le forze dell’ordine hanno aggiornato il numero dei presunti autori: “La scena è ancora attiva – hanno twitatto – Abbiamo molte notizie di più sparatori. Per favore evitate la zona mentre la ...

Agenzia_Italia : Sparatoria in un centro commerciale in #Texas. Si cercano uno o più uomini armati. - lucabonti : RT @Agenzia_Italia: Sparatoria in un centro commerciale in #Texas. Si cercano uno o più uomini armati. - RSInews : Sparatoria in Texas Più uomini armati aprono il fuoco in un supermercato. Diversi morti e feriti, almeno 18 persone… -