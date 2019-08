Sarà un Sanremo firmato Amadeus

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2019) Paolo Giordano La Rai conferma: il presentatore è anche il direttore artistico Dunque tutto confermato:a condurre la settantesima edizione del Festival di. Lo si diceva da tempo e ieri la Rai ha trasformato le indiscrezioni in un comunicato ufficiale. Con qualche aggiunta.anche direttore artistico, in linea con altri suoi precedessori, compreso Claudio Baglioni, e diventa quindi il responsabile unico, l'artista che «metterà la faccia» in una delle edizioni più simboliche del Festival. La prossima edizioneinfatti la settantesima. Dieci anni fa pochi avrebbero scommesso chesarebbe arrivato a compiere settant'anni con questo successo. Anche senza calibrare al millimetro i dati di ascolto, le ultime edizioni sono state un successo dopo l'altro. Hanno lanciato cantanti che adesso sono autenticamente big (Gabbani e Ultimo, tanto ...

