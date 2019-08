L' esordio di Ninja su Mixer è stato un successo

Fonte : eurogamer

(Di sabato 3 agosto 2019) Tyler "" Blevins, uno dei streamer più popolari degli ultimi anni, di recente ha annunciato il suo passaggio da Twitch a. Una svolta inaspettata che ha deluso tantissimi fan, eppure il debutto di Blevins sulla piattaforma di streaming di Microsoft èun vero.Per dare inizio alla sua nuova avventuraha optato per una livestream della durata di ben sei ore, ovviamente incentrata su Fortnite, dal vivo al festival di Lollapalooza. Già all'inizio della trasmissione Blevins ha raggiunto quota 76.000 spettatori, per poi superare gli 80.000 alla prima Vittoria Reale. In media il numero degli spettatori èdi 65.000, una cifra sicuramente inferiore ai numeri registrati dalo scorso anno, ma nettamente migliore rispetto a quelli conseguiti nelle ultime settimane su Twitch, che si aggiravano sui 40.000 utenti connessi contemporaneamente. Leggi altro...

