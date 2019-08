Le star e i loro hobby alcuni decisamente particolari

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2019) Marina Lanzone Avere un passatempo è importante anche e soprattutto per chi è sempre al centro dell'attenzione. Come scacciano i pensieri i vip? Avere unfa bene: aiuta a staccare dalla quotidianità e risveglia la nostra creatività. Anche lenelintimo hanno delle passioni, alcune delle quali davvero molto, come fa notare la rivista Vanityfair. Tanti per esempio amano sferruzzare, e portano ferri e gomitoli anche sui set o in concerto per alleviare la tensione: traci sono Meryl Streep, l’insospettabile Madonna e anche il divo Russel Crowe. Il bellissimo Bradley Cooper, invece, appena può passa del tempo in cucina a fare la pasta in casa, una tradizione di famiglia, trasmessa dalla nonna Assunta, di origini abruzzesi. La principessa Kate Middleton ama colorare: è un’attività che la rilasserebbe molto, almeno secondo quanto riferito dal marito ...

ervenrossetti : @Rossi55Marco @StaseraItalia @matteosalvinimi Si, si, ne puoi star certo....loro sono ospitali e buoni..offrono la… - FilippoMCapra : @Jergo_star @EnzoArlotta29 Due anni, non tre. E poi, semplicemente, non mi interessa di Dybala quanto di come loro… - GiudaProcariota : Loro vorrebbero stare con noi e accontentarci, ma non possono e non vogliono tagliare i ponti con le loro famiglie… -