Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 3 agosto 2019) Ancorae tanta paura in. Stavolta in Turchia, dove questo pomeriggio un clamoroso incidente ha bloccato la circolazione e portato fuoco e morte sull’asfalto. Un pullman partito da Ankara e che aveva come direzione Cannakkale ha preso fuoco durante il tragitto, per cause ancora da accertare. Il bilancio è tremendo: ci sono12 feriti mentre 5 iaccertati. Il bus era di tipo turistico e trasportava 30 persone. Molti dei quali sono riusciti a scappare prima che il pullman scoppiasse. Sul luogo tanta paura e spavento, mentre le autorità turche sono al lavoro per capire come sia stato possibile questo incidente. L’, situata nella parte occidentale della Turchia è stata letteralmente bloccata e stando a quanto si legge sui siti di informazione locali tra cinqueci sarebbeun. Una notizia che non fa che rendere ancora più drammatico ...

Noovyis : (Inferno in autostrada: bus in fiamme. Almeno 5 morti, anche un bambino) Playhitmusic - - OrnellaFelici : Inferno in autostrada. Bus turistico in fiamme, almeno 5 morti tra cui un bambino: Tragedia in Turchia: un pullman… - EmanueleAnsel : TrevisoToday: Inferno in autostrada a Bologna, muore camionista: viveva nella Marca. -