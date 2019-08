Homeland 8 | l' ultima stagione in onda nel 2020

Fonte : blogo

(Di sabato 3 agosto 2019) Due anni: tanta sarà la distanza tra la settimadie l'ottava ed, le cui riprese sono tutt'ora in corso. Al Television Critics Association press tour, infatti, Showtime ha annunciato che il capitolo finale della serie remake dell'israeliana "Hatufim" debutterà negli Stati Uniti il 9 febbraio(da noi arriverà su Fox Italia se non in contemporanea, qualche settimana dopo).La premiere della settimafu a febbraio 2018: si tratta della pausa tra due stagioni più lunga di sempre per la serie cult del network via cavo, la prima a permettere a Showtime di vincere l'Emmy Award come Migliore Serie Drama.8, l'innelpubblicato su TVBlog.it 03 agosto 2019 13:33.

