Stupro choc a Roma. Un uomo avrebbe fatto ubriacare una 14enne per poi violentarla. Succede in pieno centro, ...

VIDEO – Diego Maradona spiega così il motivo dell’intervento al ginocchio : VIDEO Maradona – Di recente Diego Armando Maradona si è sottoposto ad un riuscitissimo intervento al ginocchio destro a Buenos Aires. VIDEO Maradona – In risposta alla domanda sul perchè dell’intervento l’asso argentino ha postato sulla sua pagina ufficiale Facebook un VIDEO con i peggiori falli subuti nel corso della carriera. El Pibe de Oro è impegnato a tempo pieno per tornare fisicamente al top dopo ...

L’Oroscopo : oggi 3 Agosto : le previsioni di Paolo Fox segno per segno – VIDEO : L’Oroscopo: oggi 1 Agosto: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo Paolo Fox 1 Agosto 2019: le previsioni per i segni zodiacali Oroscopo 1 Agosto 2019 Ariete. Iniziamo questo mese con molta energia, che vi accompagnerà per tutto Agosto. Approfittatene per lavorare ma più, anche se si tratta di progetti a breve scadenza. Devi cercare di non lasciarti sfuggire le occasioni. Potrebbe esserci qualcuno che arriva in tuo aiuto, ...

Sampdoria - Massimo Ferrero cede il club per 115 milioni a Gianluca Vialli : Edoardo Garrone sarà supervisore : La maggioranza dei tifosi doriani non ha mai amato Massimo Ferrero perché non è mai stato uno di loro, uno della Sampdoria. Ed è vero, in effetti: cinque anni fa, l' aveva ereditata da Edoardo Garrone in regalo, a costo zero, quasi per caso, e sembrò essere sbarcato a Genova solo per approfittare de

Ambra Lombardo e Kikò furiosi : “Lavora senza scavalcare gli altri!” : Kikò Nalli e Ambra Lombardo ostacolati in tv? Il duro sfogo social Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono, come al solito, presi di mira. Prima per il loro sentimento, giudicato finto e nato soltanto a favore delle telecamere, e ora anche sul campo lavorativo. Qualche tempo fa, l’ex marito di Tina Cipollari aveva scritto un post sfogo contro i leoni da tastiera, specificando che le sue parole erano rivolte ad un ex compagno di avventura. Ora, ...

Serie C - le iniziative in ricordo di Artemio Franchi : La nascita di un piccolo museo dedicato ad Artemio Franchi, all’interno della sede della Lega Pro, le celebrazioni e il ricordo del dirigente che ha firmato 60 anni fa la nascita della C, sono alcune delle iniziative di un lungo ” viaggio “. La prossima tappa prevede una Serie di eventi per ricordare Artemio Franchi nel giorno della scomparsa, il 12 agosto. Scomparve il 12 agosto 1983. Dopo la messa di commemorazione al ...

Calcio : Mirri - ‘ci hanno calpestato’ : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – “Abbiamo subito di tutto in questi anni, la società e stata massacrata e i tifosi oggi sono pochi. Non è possibile che ci hanno ridotto così. Ci hanno calpestato”. Lo ha detto il nuovo presidente del Palermo Dario Mirri in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera.“Non abbiamo bisogno di qualcuno che ci venga a colonizzare – ha aggiunto – Siamo stati la tifoseria più ...

L’Unione Europea ha scelto Kristalina Georgieva come candidata direttrice del Fondo Monetario Internazionale : L’Unione Europea ha scelto Kristalina Georgieva come candidata direttrice del Fondo Monetario Internazionale (FMI) al posto di Christine Lagarde. Kristalina Georgieva, che compierà 66 anni tra poche settimane, è un’economista bulgara ex vicepresidente della Commissione fra il 2014 e il 2016

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI, CODE PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO, CODE IN DIMINUZIONE TRA L’INNESTO DELLA A1 Roma-NAPOLI E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SULLA VIA CASSIA, A MONTEFIASCONE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ORA IL TRAFFICO E’ REGOLARE ALL’ALTEZZA DELLA STRADA OMBRONE MENTRE SULLA VIA ANAGNINA A SEGUITO ...

Traffico Roma del 03-08-2019 ore 11 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI VIA GASPERINA IN DIREZIONE Roma Traffico RALLENTATO SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA IN DIREZIONE FUORI Roma SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA AL VIA DA LUNEDÌ I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA: Traffico DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA ...

Viky Varga mette in mostra il suo fisico : lady Pellè esagerata - : Marco Gentile Viky Varga sta facendo impazzire i suoi oltre 500.000 follower su Instagram con alcuni scatti hot che ne stanno mettendo in risalto il fisico mozzafiato Graziano Pellè ha deciso di lasciare l'Italia e l'Europa ormai da tre anni e con lo Shandong Luneng ha continuato a fare quello che sa fare meglio: segnare gol a raffica. Il 34enne di San Cesareo di Lecce, infatti, ha timbrato 51 volte il cartellino in 99 gettoni ...

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Gp Repubblica Ceca 2019 : così era andata un anno fa : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP: oggi sabato 3 agosto si accende a Brno la lotta per la pole position per il Gran premio di Repubblica Ceca 2019.

Nancy Brilli furiosa sui social/ 'Ho preso una decisione drastica' : Nancy Brilli furiosa sui social 'Ho preso una decisione drastica'. Cosa è successo all'attrice? Qualcuno ha abusato della sua pazienza ma...

PREVISIONI METEO WEEKEND/ Sabato e domenica 3-4 agosto : sole quasi ovunque... : PREVISIONI METEO WEEKEND, Sabato e domenica 3-4 agosto: sole e cielo sereno praticamente ovunque ma non mancheranno temporali e rovesci isolati. Ecco dove..

La Stampa : Zidane spera che il mercato gli levi dai piedi Bale e James : A volte non si è mai ricchi abbastanza, scrive La Stampa. Anche i club più ricchi, come il Real Madrid, piangono. L’estate che hanno di fronte Florentino Perez e Zinedine Zidane non è delle migliori, anzi, si presenta con diversi malumori, nonostante il Real sia tornato a spendere come una volta: 373 milioni in un’estate, comprensivi dei settanta per Van De Beek. Le prime amichevoli si sono concluse con “dolorosi ...