Tumori | robot rimuove metastasi alla faringe | prima in Italia

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) Per lavolta inè stato eseguito un intervento di asportazione di linfonodi della farinfge (retroi) utilizzando il‘da Vinci’, senza cicatrici, grazie all’accesso dal cavo orale. L’operazione è stata messa a punto dChirurgia cervico facciale dell’Istituto nazionaleRegina Elena di Roma, diretta da Raul Pellini. L’esperienza è stata pubblicata all’inizio di luglio sulla rivista ‘Head and Neck’. L’équipe “utilizza il sistemaico da circa 10 anni e vanta una delle maggiori casistiche sebbene i pazienti oncologici che ne possano beneficiare sono in numero limitato”, ricorda una nota dell’Istituto. I linfonodi retroi sono spesso sede dida neoplasie localizzate nella parte posteriore del naso (rino). Più di rado si formanoche originano da ...

