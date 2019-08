Fonte : blogo

(Di venerdì 2 agosto 2019) CBS All Access, la piattaforma di streaming CBS non teme la concorrenza dei big già presenti o in arrivo nel mercato locale della produzione via internet e forte del catalogo CBS e dei propri originali, continua a introdurre novità.Durante il TCA (Television Critics Association) Press Tour la vice presidente della piattaforma Julie McNamara ha rivelato alcune interessanti novità rispetto a The- L', annunciata minitratta dal romanzo die già portata in tv da ABC nel 1994.The- L'ri-ilper laCBS All Access, annunciato il cast pubblicato su TVBlog.it 02 agosto 2019 12:17.

SerieTvserie : The Stand - L'ombra dello scorpione, Stephen King ri-scriverà il finale per la serie CBS All Access, annunciato il… - fcfandomsunite : The Stand: la serie ha confermato i protagonisti e avrà un finale diverso dai libri >> - RagusaMaurizio : NEWS-BOMBA su #StephenKing e la Serie TV tratta da The Stand! ???? ?? -