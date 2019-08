Samsung Galaxy Note 10 | ecco info sui prezzi | sugli accessori e sul SoC

ASUS ZenFone 5Z - Samsung Galaxy A5 (2016) e Samsung Galaxy J3 (2017) si aggiornano : ecco le novità : ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy A5 (2016) e Samsung Galaxy J3 (2017) si aggiornano. Siete curiosi di sapere quali sono le novità introdotte? L'articolo ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy A5 (2016) e Samsung Galaxy J3 (2017) si aggiornano: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Più basso il prezzo del Samsung Galaxy Note 10 rispetto al previsto? Listino in euro : Forse quella presente in questo articolo è la notizia che in molti stavano aspettando: il prezzo del Samsung Galaxy Note 10, in ognuna delle sue varianti, non dovrebbe essere quello ipotizzato in un primo momento. La spesa, a partire dal modello base, potrebbe essere inferiore già dal momento del lancio. Più volte, nei giorni scorsi, è stato ribadito come il prezzo del Samsung Galaxy Note 10, in particolare il modello di partenza da 8 GB di ...

Samsung Galaxy Tab S6 arriverà in Europa dal 23 a questi prezzi : Samsung Galaxy Tab S6, il tablet top di gamma presentato un paio di giorni fa da Samsung, arriverà in Europa a partire dal 23 agosto a partire da 700 euro. L'articolo Samsung Galaxy Tab S6 arriverà in Europa dal 23 a questi prezzi proviene da TuttoAndroid.

Samsung Exynos 9630 è in arrivo e potremmo vederlo a bordo dei Galaxy A del 2020 : Samsung Exynos 9630 è il nome del prossimo SoC della casa sudcoreana dedicato agli smartphone di fascia media, successore naturale di Samsung Exynos 9610. L'articolo Samsung Exynos 9630 è in arrivo e potremmo vederlo a bordo dei Galaxy A del 2020 proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 16 raggiunge altri due smartphone : ora disponibile anche Samsung Galaxy A5 e A7 2017 : L’amata e longeva LineageOS ha appena aggiunto due nuovi smartphone alla sua lunga lista di smartphone supportati: stiamo parlando di Samsung Galaxy A5 (2017) e Samsung Galaxy A7 (2017), due smartphone economici della serie A di Samsung. La versione della ROM è naturalmente l’ultima, la sedicesima, ma non è la prima ricevuta dai due smartphone, […] L'articolo LineageOS 16 raggiunge altri due smartphone: ora disponibile anche ...

Ecco le tre colorazioni di Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ - in immagini e video : Ecco le tre colorazioni con le quali dovrebbero essere commercializzati Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ e le immagini del possibile adattatore jack/USB Type-C incluso nella confezione. L'articolo Ecco le tre colorazioni di Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+, in immagini e video proviene da TuttoAndroid.

Ecco perché Samsung Galaxy Watch Active 2 non potrà farvi un elettrocardiogramma al lancio : Samsung Galaxy Watch Active 2 dovrebbe essere in grado anche di generare un elettrocardiogramma per l'utente, ma forse solo dal 2020. L'articolo Ecco perché Samsung Galaxy Watch Active 2 non potrà farvi un elettrocardiogramma al lancio proviene da TuttoAndroid.

Ecco le tre colorazioni di Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ - con tanto di adattatore USB Type-C : Ecco le tre colorazioni con le quali dovrebbero essere commercializzati Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ e le immagini del possibile adattatore jack/USB Type-C incluso nella confezione. L'articolo Ecco le tre colorazioni di Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+, con tanto di adattatore USB Type-C proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10+ in ceramica sfida Nokia 3310 in un drop test estremo : Samsung Galaxy S10+Ceramic Edition ha sfidato il leggendario Nokia 3310 in un drop test estremo da un drone dall'altezza di quasi 100 metri. L'articolo Samsung Galaxy S10+ in ceramica sfida Nokia 3310 in un drop test estremo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold ufficialmente in vendita da settembre. Gli italiani non saranno i primi a comprarlo : Lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Fold arriverà in commercio a settembre. Dopo lo stop nella distribuzione per rimediare alle rotture dello schermo, e l’ammissione dell’amministratore delegato che la commercializzazione era stata troppo affrettata, sembra che tutte le criticità siano state risolte. A inizio luglio il numero uno di Samsung aveva spiegato alla stampa che erano in corso i test su oltre 2.000 unità, e che tutti i ...

Svelato il Samsung Galaxy Tab A3 XL : ecco le feature del nuovo tablet economico : Dal database di Google Play Console arriva la conferma che Samsung si prepara a lanciare un nuovo tablet Android: si tratta di Samsung Galaxy Tab A3 XL L'articolo Svelato il Samsung Galaxy Tab A3 XL: ecco le feature del nuovo tablet economico proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10+ e Galaxy Watch Active 2 in tutta la loro bellezza in nuovi render stampa : Nelle scorse ore sono state pubblicate in Rete un'immagine rendering del Samsung Galaxy Note 10+ e un'altra del Samsung Galaxy Watch Active 2 L'articolo Samsung Galaxy Note 10+ e Galaxy Watch Active 2 in tutta la loro bellezza in nuovi render stampa proviene da TuttoAndroid.

Samsung Pay Touch trasforma gli smartphone Galaxy in terminali POS : Samsung Pay Touch è la nuova applicazione che permette di trasformare gli smartphone Galaxy compatibili in terminali POS portatili. L'articolo Samsung Pay Touch trasforma gli smartphone Galaxy in terminali POS proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Tab S6 è ufficiale : è lui il miglior tablet mai prodotto da Samsung : Samsung ha annunciato oggi il nuovo tablet destinato alla fascia alta del mercato. Si tratta di Samsung Galaxy Tab S6, con Snapdragon 855 e schermo AMOLED da 10,5 pollici. L'articolo Samsung Galaxy Tab S6 è ufficiale: è lui il miglior tablet mai prodotto da Samsung proviene da TuttoAndroid.