Prosegue con ulteriori date il “Musica per bambini in Tour d’estate” di Rancore

(Di venerdì 2 agosto 2019)il suoPERIN, al quale si aggiungono, tra cui l’atteso concerto romano al MAXXI per Spring Attitude Festival. Tra i prossimi appuntamenti, annunciata anche la presenza dell’artista sul palco del Jova Beach Party di Jovanotti nella serata in programma il 13 agosto a Policoro. L’artista quest’anno si è esibito al Festival di Sanremo al fianco di Daniele Silvestri in gara con il brano “Argentovivo”, di cuiè co-autore. Il brano è stato appena decretato vincitore della Targa Tenco 2019 per la ‘Miglior canzone’, dopo aver ricevuto diversi riconoscimenti a Sanremo dalle giurie del Festival (Premio della critica “Mia Martini”, Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo). Dopo oltre 40dall’uscita del discoper” e numerosi sold out, tra cui i più recenti ...

