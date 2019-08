Open Arms salva altri 69 migranti | ora sono in 123 a bordo

Migranti - Open Arms ne soccorre altri 68 - ora a bordo sono 123 : “Serve un porto sicuro” : La nave della Ong Open Arms ha soccorso altri 68 Migranti alla deriva nel mar Mediterraneo: si aggiungono ai 55 salvati ieri. Ora sull'imbarcazione si trovano, in totale, 123 Migranti. L'equipaggio si appella agli stati che affacciano sul Mediterraneo e chiede un porto sicuro in cui poter approdare per procedere con lo sbarco.Continua a leggere

Migranti - Open Arms salva 52 persone al largo della Libia. Il Governo italiano vara divieto di ingresso nelle acque nazionali : L’Ong Open Arms ha recuperato 52 Migranti nel Mediterraneo. Ma il Governo italiano ha emanato un provvedimento di “divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane”, firmato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e dai colleghi Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta. Secondo quanto comunicato dall’Ong spagnola, Oscar Camps, l’imbarcazione “stava affondando. Entrava acqua e ne aveva imbarcata così ...

Migranti - Open Arms soccorre 52 persone : Salvini firma divieto di ingresso in acque italiane : La nave dell'Ong Open Arms ha soccorso 52 Migranti (tra cui 16 donne e due bambini) nel Mediterraneo e chiede un porto sicuro per lo sbarco. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha firmato con i suoi colleghi Toninelli e Trenta il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane per la nave e i Migranti a bordo.Continua a leggere

Open Arms torna in mare e soccorre 52 migranti. Altra sfida a Salvini : "Ora ci serve un porto sicuro" : Open Arms torna alla ribalta e soccorre altri 52 migranti, tra cui 16 donne e 2 bambini, nel Mediterraneo centrale. "Stavano affondando. Stava entrando così tanta acqua nel gommone che era sul punto di naufragare. Ma siamo arrivati in tempo - scrive su Twitter Oscar Camps, fondatore della Ong catala

Open Arms soccorre 52 migranti : "Adesso dateci un porto sicuro" : Giovanna Stella La nave della ong spagnola recupera i migranti al largo della Libia: "Il gommone stava affondando. Abbiamo bisogno di un porto" Dopo la nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye, un'altra imbarcazione è andata a recuperare migranti nel Mediterraneo Centrale al largo della Libia. Questa volta la ong è spagnola e la nave si chiama Opern Arms. Non un nome nuovo, un nome che ai più ricorderà il trucchetto adoperato per ...

Immigrazione - tutti i trucchi usati dalla ong Open Arms : Il 4 luglio il procuratore capo di Ragusa, Fabio D'Anna, e il sostituto Santo Fornasier firmano la richiesta di rinvio a giudizio per il capitano Marc Creus Reig e Ana Isabel Montes Mier, capo missione dell'Ong spagnola Open Arms, che il 18 marzo dello scorso anno sbarcavano a Pozzallo 216 migranti.

Il video che inchioda Open Arms : Open Arms accusata di favoreggiamento dell'immigrazione, ecco il video che inchioda l'Ong spagnola: "Migranti, andremo in Italia" Mauro Indelicato Le immagini che secondo la procura di Ragusa dimostrano le reali intenzioni di Open Arms durante un'operazione di soccorso del 2018, ossia portare i migranti in Italia: anche grazie al contenuto di questo video, i magistrati ragusano lo scorso 18 luglio decidono di rinviare a giudizio ...

Ecco il "metodo Open Arms" per portare migranti in Italia : Fausto Biloslavo Valentina Raffa La procura che indaga sulla ong spagnola svela i trucchi usati dagli attivisti per impedire l'intervento delle navi di Tripoli «Andiamo in Italia, in Italia... Aspettate» ripete due volte un «umanitario» dell'Ong spagnola Proactiva Open arms mentre recupera i migranti a bordo di un gommone al largo della Libia. E un altro aggiunge di attendere che «la nostra nave sta arrivando» per ...

Ragusa - chiesto rinvio a giudizio per comandante e capo missione di Proactiva Open Arms : Marc Reig Creus, comandante della nave Proactiva Open Arms, e il capo missione della stessa Ana Isabel Mier, rischiano fortemente il rinvio a giudizio con pesanti accuse. La procura di Ragusa contesta ai due responsabili della Ong umanitaria con sede a Barcellona (Spagna) di aver commesso il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I fatti contestati si riferiscono ad un episodio accaduto nel mese di marzo del 2018, quando ...

Open Arms - la procura di Ragusa chiede il rinvio a giudizio per il capo missione e il comandante : La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il comandante della Proactiva Open Arms, Marc Reig Creus, e per il capo missione, Ana Isabel Mier. Ad essere contestata l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La richiesta è stata sostenuta dalla procura di Ragusa che non ha ben vist

Salvini : Open Arms da noi?Vada in Spagna : 20.30 "Un preavviso" alla nave di Open Arms, "unica rimasta in giro da quelle parti di un'Ong spagnola": Madrid "sappia che se si avvicina alle coste italiane la mandiamo a Barcellona,non a Lampedusa". Così il ministro Salvini. "Senza navi Ong a gironzolare davanti alla Libia, è il quarto giorno senza sbarchi, sarà una coincidenza".Poi, sui premi a Carola Rackete:"Siamo su Scherzi a parte".E annuncia: "Con meno immigrazione risparmiamo 1,5 ...

Migranti - El Diario : “Governo spagnolo minaccia Open Arms con multe fino a 900mila euro se proseguono i salvataggi” : fino a 900mila euro di multa in caso di altri salvataggi nel Mediterraneo. È quanto, secondo El Diario, il governo di Madrid ha minacciato di infliggere alla ong spagnola Proactiva Open Arms nel caso in cui decidesse di “violare il blocco dell’esecutivo” socialista di Pedro Sánchez. In un documento in possesso del quotidiano iberico, il direttore generale della Marina Mercantile ha inviato un messaggio al capitano della nave ...

Spagna diffida Open Arms/ Sanchez minaccia Ong : misure più pesanti del dl Salvini : Open Arms diffidata dalla Spagna, misure superiori a quelle previste dal dl sicurezza di Salvini: si parla di multe fino a 900 mila euro.

Ong - la battaglia di Matteo Salvini continua : nel mirino anche Open Arms : Il ministro degli Interni Matteo Salvini minaccia Open Arms, che ha condannato le leggi varate dal governo italiano in tema di immigrazione, considerandole "razziste e fasciste": "Come si permettono? Che la Spagna se li prenda indietro, altrimenti (ovviamente con le buone maniere) ci penseremo noi!".continua a leggere