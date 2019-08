Militem hero | non chiamatela Renegade

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 2 agosto 2019) Finora, il piccolo brand italiano specializzato in SUV esclusivi e realizzati in piccola serie, si era dedicato a prodotti di nicchia, come laJIII che abbiamo provato qualche tempo fa e che è basata sulla penultima generazione della Wrangler. Con la, invece,debutta in un settore più popolare, reinterpretando con il proprio gusto la Jeep. Un gusto definito come “american tech-italian made”, una filosofia che parte dai prodotti dei marchi Jeep e RAM e li rende più lussuosi e adatti a un contesto urbano. Il cliente è al centro dello sviluppo, visto che può scegliere tra una gamma completa con diversi allestimenti e molteplici possibilità di colori e finiture, utilizzando materiali pregiati, con il tocco e l’artigianalità tipici della manifattura d’eccellenza italiana. Così la nuovasi presenta esternamente nelle vesti di “muscle car”, ...

lulopdotcom : #automotive #sport #hero #militem Militem Hero e Giorgio Tavecchio, the italian connection -