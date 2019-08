Lo scienziato delle bimbe col dna modificato voleva avviare il turismo genetico in Asia

Fonte : wired

(Di venerdì 2 agosto 2019) (foto: Getty Images) Chi l’avrebbe detto? Forse He Jiankui, locinese che a novembre scorso ha annunciato di aver creato i primi bambini modificati geneticamente con Crispr per essere immuni all’hiv, non aveva solo fini umanitari. Secondo la rivista Science, ben prima della rivelazione il ricercatore avrebbe preso contatti con alcuni investitori e potenziali partner scientifici negli Stati Uniti perun business di “medico” in. Vista la riprovazione internazionale e le possibili ripercussioni legali in Cina, i piani di He sembrano saltati. Eppure c’è chi dice che ormai è solo questione di tempo prima che le cliniche per la fertilità comincino a proporre – magari in segreto – un servizio di designer baby. I contatti He Jiankui lavorava al suo progetto di editing genomico di embrioni umani ormai da due anni quando nel 2018 decise ...

