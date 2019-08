Google Nest Hub potrebbe presto avere i controlli per spostare i contenuti riprodotti su

Google Home può cambiare la vita alle persone con paralisi : ecco la lodevole iniziativa di Google Nest : Google Nest, in collaborazione con la Christopher & Dana Reeve Foundation, avvia un'iniziativa per aiutare le persone con paralisi regalando 100.000 Google Home Mini. L'articolo Google Home può cambiare la vita alle persone con paralisi: ecco la lodevole iniziativa di Google Nest proviene da TuttoAndroid.

Google lancerà Nest Hub Max il 9 settembre : Google Nest Hub Max farà il suo esordio ufficiale sul mercato il 9 settembre 2019, quando arriverà negli Stati Uniti, in Australia e nel Regno Unito

Google Home o Google Nest Home? Un tweet riapre la questione : Neanche Google sembra avere chiara la strada da imboccare. In un tweet di Made by Google ci si riferisce al Google Home Max chiamandolo Nest Home Max

Il logo Nest è stato sostituito dal font Google Sans nei flussi video di Nest Cam : Il marchio Nest è stato gradualmente eliminato dal Google I/O 2019 e ora il logo è stato rimosso dalla schermata che mostra i flussi video della telecamera ed è stato rimpiazzato dalla dicitura "Nest" con il font Google Sans. Il nuovo logo è composto dalla "G" multicolore e la dicitura "Nest" nel carattere standard dell'azienda appena sotto. Quest'ultima ora appare nell'angolo di tutti i flussi della videocamera Nest, incluso Hello ...

Il marchio Google Home dovrebbe cambiare nome in Google Nest Home : Durante il Google I/O 2019, l'azienda di Mountain View ha confermato che i suoi speaker intelligenti potrebbero ricevere il marchio "Google Nest", ma il Google Store rivela che la transizione potrebbe già essere avviata visto che oggi appare per la prima il "marchio Nest Home".

Google rinnova il marchio Nest con nuovi siti e un adesivo sugli Home Hub : Il rebranding di Google Home Hub in Google Nest Hub è partito al Google I/O 2019 e l'azienda californiana sembra aver scelto la strada più semplice per eseguirlo: attaccare degli adesivi alle scatole già presenti nei negozi.

LG V50 ThinQ 5G e Google Nest Hub sono ufficialmente disponibili all'acquisto in Italia : Due nuovi prodotti sono finalmente disponibili all'acquisto in Italia, si tratta di LG V50 ThinQ 5G e dello smart display Google Nest Hub.

Google Nest Hub - il nuovo assistente con display : Google Nest HubGoogle Nest HubGoogle Nest HubGoogle Nest HubGoogle Nest HubGoogle Nest HubGoogle Nest HubHey Google, abbassa le luci, metti su la mia playlist, fai partire la lavatrice. Il nostro rientro a casa potrebbe suonare proprio così con Google Nest Hub, il nuovo home assistant dotato di display pronto ad avverare ogni nostro desiderio rispondendo ai comandi vocali con azione coordinate e precise. Capace di riconoscere la nostra voce e a ...

Google Hub Nest - anche in Italia è partita la sfida dei display parlanti : L'assistente digitale ha una faccia, adesso anche in Italia. Dal 12 giugno è disponibile Hub Nest, il primo smart speaker di Google con display. Questione di stile, ma non solo: ci sono nuove funzioni rispetto ai "maggiordomi digitali" senza schermo e altre – simili o identiche – che possono essere utilizzate in modo più immediato. Obiettivo: "Utile per tutti" Il design è essenziale. Il display, da 7 pollici, ha cornici abbondanti rispetto a ...

Google Nest Hub - il nuovo assistente di Big G arriva in Italia : Un aiuto in cucina, una cornice fotografica, le informazioni utili per la giornata, la musica di YouTube: il dispositivo ha uno schermo da 7 pollici che amplia le funzioni di un normale smart speaker

Google lancia il suo nuovo device : Nest - l'assistente con display : A Google Home mancava qualcosa, che si potesse vedere e toccare. Per questo l'assistente di Google per la casa diventa simile a un mini tablet amplificando il suo potenziale con tutte le funzionalità che un display touchscreen aggiunge all'assistente virtuale. Si chiama Google Nest ed è pronto ad essere commercializzato in Italia (in pre-ordine dal 6 maggio su Google Store e acquistabile dal 12 giugno prossimo su Google Store e presso i ...

Google Nest Hub arriva in Italia - ecco tutto quello che ci puoi fare : Ha le sembianze di una bella cornice digitale, ma Google Nest Hub offre molto di più dei bei ricordi. L'ultimo arrivato nella famiglia Google Nest integra l'assistente di Google. Ciò gli permette di usare i nostri comandi vocali per presentare sul display tutto ciò che Big G ha da offrire: ricerca web, Youtube, foto, calendario, mappe e migliaia di dispositivi intelligenti compatibili. In sostanza, Nest Hub diventa il dispositivo ...

Google Nest Hub sbarca ufficialmente in Italia - acquistabile dal 12 giugno : Google Nest Hub sbarca ufficialmente in Italia, dove sarà acquistabile a partire dal 12 giugno a 129 euro.