Dybala vuole restare alla Juventus | in stand by l' accordo tra i bianconeri e Lukaku

Paganini : 'Dybala chiede 12 milioni allo United - che ne vuole spendere massimo 8' : La rosa della Juventus prosegue la preparazione fisica alla Continassa, dopo la tournée asiatica in cui i bianconeri hanno affrontato Tottenham e Inter per l'International Champions Cup e poi un'amichevole contro una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. Intanto la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di giocatori funzionali al gioco di Maurizio Sarri, anche se l'esigenza principale è in ...

CorSport : L’Inter risponde allo sgarbo della Juve su Lukaku : adesso vuole Dybala : La Juve fa lo sgarbo all’Inter provando a soffiargli Lukaku. L’Inter risponde facendosi avanti con Dybala. Che alla Juve vuol far pagare il fatto di essere stato scaricato senza un preavviso. Una contromossa, quella di Marotta, tanto elementare e immediata “da risultare raffinata”, scrive il Corriere dello Sport. L’idea dell’Inter è di convincere l’argentino ad aprire la porta ai colori nerazzurri e ...

Juve - Dybala vuole restare : confronto con la dirigenza. Doppio confronto Sarri-Paratici : Paulo Dybala ha fretta di conoscere il suo futuro. Come riporta Sport Mediaset, l'argentino dovrebbe rientrare già venerdì per avere un confronto con la dirigenza della Juventus. La Joya vorrebbe rimanere in bianconero, magari reinventandosi "falso nueve", ma le sirene del calciomercato lo inserisc

Calciomercato Juventus - Dybala : Sarri vuole tenerlo - ma la società valuta la cessione : Conto alla rovescia per il tormentone Paulo Dybala per il Calciomercato della Juventus. Secondo Sportmediaset, venerdì 2 agosto ci sarà il tanto atteso ritorno alla Continassa dell’attaccante argentino. Quel giorno il giocatore incontrerà sia il tecnico Maurizio Sarri, sia i vertici della società per capire come si svilupperà la sua carriera. Il numero 10 vorrebbe rimanere a Torino, ma se non dovesse trovare terreno fertile per la permanenza ...

Mercato Juventus - Neymar : il PSG non vuole cederlo ma sul piatto c'è Dybala (RUMORS) : Il Mercato della Juventus sta vivendo un'altra telenovela. E’ quella che riguarda Neymar, stella brasiliana del PSG che vorrebbe lasciare la Francia. I rapporti tra il club e il giocatore sono tesi, forse irrimediabilmente compromessi, ma al momento l’addio alla Ligue 1 non è così scontato. Il potente e ricchissimo presidente dei parigini sarebbe propenso ad andare al muro contro muro con il ragazzo sbarrando la strada ad ogni possibile ...

Juventus - Higuain vuole restare : Dybala e Kean rischierebbero la cessione : Il mercato della Juventus è stato incentrato fino a questo momento sugli acquisti necessari per puntellare l'organico e renderlo funzionale al gioco di Maurizio Sarri. Ora gli sforzi di Paratici starebbero mirando al mercato in uscita. Il parco attaccanti risulta troppo affollato e due, o addirittura tre, tra Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic e Moise Kean, sarebbero destinati a salutare la Vecchia Signora. La riottosità di Higuain ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Dybala vuole restare. E Sarri... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, oggi 23 luglio 2019: Gonzalo Higuain è l'ago della bilancia per quanto riguarda il reparto offensivo. Commisso blocca Chiesa