Fonte : oasport

(Di giovedì 1 agosto 2019) Prosegue con una vittoria il cammino di avvicinamento della Nazionalena dimaschile al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma nel prossimo fine settimana. La formazione allenata da Chicco Blengini ha già raggiuntonei giorni scorsi per l’ultimo collegiale prima del grande appuntamento e ha superato inilcon un convincente 3-0 (25-19; 25-16; 25-19). Le due squadre hanno dimostrato entrambe una condizione in crescita e il tecnico azzurro ha ottenuto sicuramentepositive dai propri giocatori. L’aspetto più incoraggiante è il miglioramento negli automatismi di gioco evidenziato da coloro che non hanno preso parte alla Nations League e che quindi hanno necessariamente bisogno di un periodo di rodaggio per tornare ad esprimersi al meglio del proprio potenziale. Blengini ha schierato in avvio il...

OA_Sport : Volley, Italia vittoriosa sul Belgio in amichevole a Bari. Buone risposte dal sestetto titolare in vista del Preoli… - ItaBeachVolley : #beabeacher #bvtricolore #Palinuro Campionato Italiano U21 di Beach Volley: Vittoria a Porto San Giorgio per Di Sil… - MarioGiordano81 : IN VENDITA: rara sciarpa PVF Latte Rugiada MATERA (1992) ?????? Ebay: -