VIDEO – Zaha | goal and skills del 2019 con il Crystal Palace

(Di giovedì 1 agosto 2019) Wilfriedè stato recentemente accostato al Napoli, è un calciatore del. In questoi migliori gol ed assist dell’ultima stagione in Inghilterra.– L’ivoriano con cittadinanza inglese dimostra di avere notevoli doti di protezione della palla, passaggio e tiro. Stando a quanto riportato dai principali canali di informazione il Napoli sarebbe pronto ad offrire una cifra che si aggira intorno ai 65 milioni di euro. Wilfriedin Nazionale (fonte Wikipedia) Essendo ivoriano con in possesso il passaporto inglese, decide di vestire la maglia dei Three Lions. L’8 ottobre 2011 debutta con la divisione Under-19 durante il match, perso, contro la Nazionale tedesca Under-19. L’anno successivo passa tra le file dell’Under-21 e così, il 29 febbraio 2012, esordisce durante la partita vinta per 4 a 0 contro il Belgio ...

alex50216547 : @FrancescoRoma78 Mi sono guardato dei video di Zaha mi ricorda Ronaldinho ne miglior anni ???? - kakar7321 : E andiamo a regalare altre visualizzazioni gratis ai video su YouTube... #Zaha #Napoli - margheazzurra74 : RT @allgoalsnapoli: Perso Nicolas Pépé, il Napoli sta cercando un elemento che possa comunque soddisfare le richieste di Ancelotti. Come ri… -