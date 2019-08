Le 6 cantine toscane dove divertirsi quest’estate

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 1 agosto 2019) Lost in Tuscany: 6per l'estateLost in Tuscany: 6per l'estateLost in Tuscany: 6per l'estateLost in Tuscany: 6per l'estateLost in Tuscany: 6per l'estateLost in Tuscany: 6per l'estateLost in Tuscany: 6per l'estateLost in Tuscany: 6per l'estateUna destinazione che fa girare la testa (letteralmente) a tutto il mondo: la Toscana. Terra di grandi vini, immersa in una natura e in un paesaggio suggestivi. Per l’estate vi suggeriamo un itinerario per scoprire il territorio vitivinicolo di questa regione – da cartolina, appunto – con colline e distese vitate a perdita d’occhio. Un territorio che vita a ben 50 denominazioni (39 DOC e 11 DOCG) e alle etichette italiane fra le più prestigiose e conosciute nel mondo come il Chianti Classico DOCG, il Brunello di Montalcino DOCG, il Morellino di Scansano DOCG e il Rosso di ...

Indexwine1 : Calice di Stelle: Dal 2 all'11 Agosto occhi all'insù nelle cantine toscane - AgrariaOrg : Il grande appuntamento dell’estate torna anche in Toscana con decine di iniziative nelle cantine Calici di stelle:… - Feisct : Le più belle cantine toscane quest’estate si trasformano in cinema. Il programma -