Lady Diana | la scena del bacio con Kevin Costner che in pochi conoscono

Glielo hanno impedito! Lady Diana e il suo ultimo sogno con Kevin Costner : C’è un altro retroscena, uscito proprio in questi giorni, legato a Lady Diana, la principessa più amata del mondo. E anche quella con la storia più triste. È impossibile non guardare con un po’ di malinconia e rimpianto quegli splendidi occhi azzurri delle sue foto: la sua è stata una fine tremenda, su cui ancora si indaga e su cui, forse, non sappiamo tutta la verità. Un matrimonio infelice, le difficoltà a palazzo, fanno il resto.\\ E ogni ...

Lady Diana - quel pacco che la fece piangere prima delle nozze. Le lacrime della principessa : È un’estate bollente non solo per le temperature e per il clima, ma anche per il mondo del gossip. Soprattutto quello legato al Palazzo Reale d’Inghilterra, intorno al quale continuano a rimbalzare voci, indiscrezioni polemiche, litigi e sotterfugi. Le pagine dei tabloid britannici sono infatti piene zeppe di notizie che arrivano da Londra e, complice anche l’uscita di alcuni nuovi libri sulla famiglia reale, non si smette di sfornare news. Vi ...

Lady Diana prima delle nozze : "Aprì quel pacco e si mise a piangere" - : Alessandro Pagliuca La storia di Lady Diana continua ad essere un grande mistero: stavolta si parla di pacco aperto prima di sposarsi che l'ha portata a scoppiare a piangere Il matrimonio di Lady Diana e il principe Carlo è sempre stato uno degli amori più discussi del mondo. Lei la principessa triste fin da subito… L’attenzione mediatica si è concentrata sul dolore di Lady Diana, ecco cos’è successo prima delle nozze.Lady Diana è ...

Lady Diana - le pesanti parole di Carlo poche ore prima del matrimonio : Diana e Carlo sono convolati a nozze il 29 luglio 1981. A 38 anni dal loro infelice matrimonio, emergono alcune dichiarazioni del Principe, pronunciate a poche ore dal sì. I due non erano ancora diventati marito e moglie che già Carlo si era pentito di essersi impegnati con Lady Spencer, allora appena ventenne. Secondo quanto rivela il documentario Charles and Di: The Truth Behind Their Wedding, realizzato da The Channel 5, il Principe era in ...

“Odore di benzina e fumo ovunque”. Nuove rivelazioni sull’incidente di Lady Diana. I dettagli sono agghiaccianti : Nuovi incredibili rivelazioni Lady Diana e sul suo drammatico incidente. A pochi giorni dall’anniversario della morte, avvenuta il 31 agosto 1997, emergono altri racconti su quella tragica fine. Il libro “Diana. Vita e Destino” getta Nuove luci su quella notte, di cui ricordiamo tutti le immagini: il tunnel di Parigi, la macchina ridotta ad un ammasso di lamiere, la nebbia e la notte che sembra più cupa del solito. La fine di una principessa. I ...

Il Principe Harry come Lady Diana - in visita all’ospedale pediatrico di Sheffield conquista tutti : Il Principe Harry, a distanza di trent'anni dalla visita di Lady Diana, si è recato nell'Ospedale pediatrico di Sheffield dove ha incontrato medici, pazienti e accademici per l'inaugurazione di una nuova area della struttura sanitaria. come accadde per la Principessa del Galles, anche il Duca di Sussex è stato accolto con entusiasmo da tutto il team dell'ospedale che non ha nascosto la commozione nel ricordarla.Continua a leggere

Bambino di quattro anni vede una foto di Lady Diana e inizia a raccontate cose sulla sua vita che nessuno conosce tranne gli intimi - sostiene che nella sua vita precedente era lei - i genitori sono sconvolti : Un Bambino di nome Billy sostiene di essere stata Lady Diana nella sua vita precedente. Questa storia è iniziata in modo molto casuale quando un giorno il Bambino ha visto una fotografia di Lady Diana e ha iniziato a raccontare delle situazioni così intime che sono in famiglia potevano conoscere. I genitori del Bambino, sconvolti, hanno interpellato degli esperti che hanno sottoposto il Bambino a vari test da cui emerge che il Bambino è ...

Sharon Stone : "Io - dimenticata come Lady Diana" - : Francesca Galici Sono parole inaspettate e forti quelle che Sharon Stone ha rilasciato durante un'intervista in cui ha raccontato la sua vita e i suoi drammi dopo l'ictus che l'ha colpita nel 2001 Sharon Stone è una delle dive più iconiche di Hollywood. Chi non ricorda la scena, divenuta leggenda, del suo accavallamento in Basic Instinct durante l'interrogatorio? Sono forse tra i frame più famosi del cinema mondiale degli ultimi ...

Sharon Stone e il dramma dell’ictus : «Io come Lady Diana - dimenticata da chi diceva di amarmi» : «Ero una delle donne più famose e amate al mondo, poi all’improvviso tutti sembravano essersi dimenticati di me. Mi sono sentita abbandonata e ho perso tutto, compresa la cosa più importante che avevo: l’affetto di mio figlio». Sharon Stone, 61 anni, è tornata a parlare del momento peggiore della propria vita, quello successivo all’ictus accusato nel 2001. Intervenendo come testimonial a un evento benefico, la popolare attrice, divenuta famosa ...

Sharon Stone : “Dopo l’ictus ho perso tutto. Come Lady Diana - sono stata dimenticata” : "La gente mi trattava in maniera brutalmente cattiva": così la diva ricorda il durissimo periodo vissuto dopo l'emorragia cerebrale che l'ha quasi uccisa. Le colleghe di Hollywood la lasciarono sola, il marito divorziò e perse la custodia del figlio: oggi lotta per sensibilizzare il pubblico sulle malattie al cervello che colpiscono soprattutto le donne.Continua a leggere

Sharon Stone e l’ictus : ‘Dimenticata come Lady Diana’ : Si dice che Hollywood ama i ritorni ma non è stato così per Sharon Stone. L’attrice, che nel 2001 è stata colpita da un ictus, ripercorre quel periodo difficile in un’intervista concessa a Variety: “La gente mi ha trattata in modo crudele e brutale“. Quelli per lei sono stati momenti davvero complessi dai quali si è ripresa dopo 7 anni. In questo lasso di tempo ha dovuto affrontare grandi perdite professionali e private, ...

Sharon Stone racconta il dramma dell’ictus : “Io come Lady Diana - dimenticata da tutti. Anche da mio figlio” : “Ero una delle donne più famose e amate al mondo, poi all’improvviso tutti sembravano essersi dimenticati di me. Mi sono sentita abbandonata e ho perso tutto, compresa la cosa più importante che avevo: l’affetto di mio figlio”. A rivelarlo è stata Sharon Stone che, a 61 anni, è tornata a parlare del momento più difficile della sua vita, quando nel 2001 fu colpita da un ictus. “Non smetterò mai di ringraziare tutti i ...

Le estati di Lady Diana - che amava «correre e giocare tra le onde» : Matt Damon e Chris Hemshworth, amici in vacanzaMatt Damon e Chris Hemshworth, amici in vacanzaMatt Damon e Chris Hemshworth, amici in vacanzaMatt Damon e Chris Hemshworth, amici in vacanzaMatt Damon e Chris Hemshworth, amici in vacanzaMatt Damon e Chris Hemshworth, amici in vacanzaMatt Damon e Chris Hemshworth, amici in vacanzaMatt Damon e Chris Hemshworth, amici in vacanzaMatt Damon e Chris Hemshworth, amici in vacanzaMatt Damon e Chris ...

Un bimbo di quattro anni sosterrebbe di essere la reincarnazione di Lady Diana : È una storia che ha dell'incredibile quella che proviene dall'Australia e che in questi giorni sta facendo il giro del mondo: un bambino di 4 anni sostiene di essere la reincarnazione della principessa Diana. Si tratta del figlio del conduttore australiano David Campbell, il quale ha parlato alla stampa britannica del comportamento inverosimile del bimbo che è stato sottoposto anche a diversi test per provare a fare chiarezza sulla vicenda e per ...