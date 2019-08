La Apple Card debutta ad agosto

Apple Card in Italia ad Agosto - la conferma di Tim Cook : Apple Card è in arrivo ad Agosto. Lo ha confermato Tim Cook, nel corso dell’annuncio dei risultati finanziari del trimestre 2019. In precedenza Cupertino aveva solo preannunciato che il lancio sarebbe avvenuto durante l'estate. Dal canto suo Bloomberg aveva già rivelato la scorsa settimana che la Apple Card sarebbe stata lanciata ad Agosto. Il Ceo ha ribadito che sia i dipendenti Apple che i dipendenti Goldman Sachs, partner di Cupertino, hanno ...