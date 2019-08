Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono genitori bis

Fonte : people24.myblog

(Di giovedì 1 agosto 2019) Kimdiventati di nuovo. Il settimanale “Chi” ha fotografato la famiglia all’uscita dalla clinica romana in cui il bebè è venuto alla luce lo scorso 23 luglio il papà abbraccia teneramente il piccolo, la mamma è radiosa e sorridente in abito a fiori. Per Kim ela privacy è irrinunciabile. Sisposati lontani da ogni clamore e nella stessa riservatezza hanno vissuto la gravidanza. Per mesi sirincorse voci sul pancino sospetto della, ma la conferma è stata data dalla 38enne solo a pochi giorni dal parto con uno scatto social. Del nuovo nato si sa solo che è un maschietto, ma il nome non è stato ancora rivelato.

ChiccoseDOC : KIM ROSSI STUART E LA MOGLIE ILARIA SPADA DI NUOVO GENITORI DI UN ALTRO MASCHIETTO.. - LadyCignala : Al Tgmmerda Gabriele Muccino (sic) presenta la sua ultima fatica ancora in lavorazione e dando uno sguardo a Kim Ro… - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Secondo figlio per Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada. FOTO -