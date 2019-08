Kelly McGillis | Sono vecchia e grassa | per questo non mi hanno voluta nel sequel di

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 1 agosto 2019) “, pernon michiesto di recitare neldi ‘Top Gun’”. A parlare è, l’attrice che il pubblico del cinema anni Ottanta ricorda come la bionda la bionda Charlotte (Charlie) Blackwood che faceva innamorare il tenente Pete Mitchell nel film che ha consacrato Tom Cruise tra le star di Hollywood.Era il 1986 e, all’epoca, laaveva 31 anni. Oggi - a distanza di oltre tre decenni e in concomitanza con la presentazione del trailer ufficiale di “Top Gun: Maverick” durante il Comic-Con di San Diego (filmato condiviso dallo stesso Cruise attraverso i social) - alcuni spettatori sidomandati come mai il personaggio di Charlotte non comparisse. A rispondere è stata l’interprete 62enne in prima persona in un’intervista rilasciata a ET e ripresa dalle maggiori ...

