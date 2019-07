Italia a crescita zero E l’Istat avverte | è continuata la fase di “sostanziale

Ristagno Italia. Perché i gialloverdi hanno portato crescita zero e lavoro declinante : L’Istat ha diffuso le stime più recenti sull’andamento del pil italiano e dell’occupazione e questo permette di aggiornare la valutazione del quadro congiunturale. Il quadro appare complessivamente negativo, data l’assenza di crescita, ma è utile entrare nel dettaglio per capire da un lato le differ

L'Istat conferma : Italia a crescita zero : Lo aveva previsto il governo, che nel Def aveva aggiornato le stime di crescita del pil per il 2019 passando dall'1 per cento di fine 2018 a un più parco 0,1. Ne aveva parlato lunedì sul Foglio il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, seguito dai dati del Centro studi di Confindustria, che in un'

Istat : Italia è in stagnazione - crescita zero : Salvini: "Economia ferma". Di Maio: "Serve il taglio del cuneo per la crescita, basta con i no". Zingaretti: "crescita zero, il governo uccide la speranza".

Istat - l’Italia è in stagnazione : crescita zero - Pil fermo su base trimestrale e annuale : La crescita italiana è ferma: i dati forniti dall'Istat evidenziano un Pil che nel secondo trimestre del 2019 non aumenta né in confronto al trimestre precedente né allo stesso trimestre dell'anno scorso. L'istituto di statistica sottolinea che continua "la fase di sostanziale stagnazione" che porterà, nel caso in cui non ci saranno variazioni, a chiudere il 2019 con crescita a zero.Continua a leggere

L’istantanea – L’Italia e la sua decrescita civile. Un po’ alla volta - finalmente barbari! Tirando a campare siamo giunti : La politica ubbidisce alle leggi della fisica. Avanza cioè fin dove può, fin quando trova resistenza. Se il Paese non fosse quello che appare, coacervo di sentimenti incattiviti e oltranzisti, la foto simil Guantanamo sarebbe mai uscita da una caserma dei carabinieri? Si sarebbero vergognati, se pure avessero immaginato una simile illegalità, avrebbero avuto timore di essere definiti dei torturatori. Oggi non più. E anzi… E le schifezze che ...

Gli stranieri e il lavoro : più di 5 milioni in Italia. Uno su 5 dalla Romania - in crescita da Nigeria - Costa d’Avorio ed Egitto : Da un lato l’Italia è tra i pochi paesi Ocse in cui gli immigrati hanno un tasso di occupazione superiore a quello dei “nativi”, dall’altro la qualità delle “mansioni...

Allarme Fmi : ripresa precaria nel 2020. Per l’Italia crescita allo 0 - 1% : La crescita mondiale resta debole, azzoppata dalle tensioni sul commercio e dal rischio geopolitico. E?il Fondo monetario internazionale abbassa, anche se di poco, le previsioni...

Il Decreto Crescita nel calcio : i nuovi incentivi per gli sportivi in Italia : Si è tenuto oggi a Milano l’evento organizzato da DLA Piper – il principale studio legale internazionale presente in Italia – dal titolo “I nuovi incentivi fiscali per gli sportivi professionisti che si trasferiscono in Italia”. A discuterne, oltre agli avvocati DLA Piper Francesco De Gennaro, Giampiero Falasca, Antonio Tomassini e Antonio Longo, l’onorevole Giulio Centemero, relatore del Decreto Crescita. […] L'articolo Il Decreto ...

Per bankItalia Pil in crescita nel 2020 : "La proiezione centrale della crescita del Pil e' pari allo 0,1% quest'anno, allo 0,8% il prossimo e all'1% nel 2021.

Lega : Malpezzi-Parrini - ‘in dl crescita ok donazioni estere a fondazioni Italiane’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “La trattativa tra la Lega ed emissari di Putin acquisisce ogni giorno nuovi elementi dubbi. E’ agli atti il vigoroso interessamento dei parlamentari della Lega per facilitare donazioni dall’estero verso le fondazioni”. Lo affermano i senatori Pd Simona Malpezzi, vicepresidente del gruppo dem a Palazzo Madama e Dario Parrini, capogruppo in commissione Affari Costituzionali, che ...

UE - l'Italia si conferma all'ultimo posto con una crescita economica del +0 - 1% : Mentre le performance di Spagna e Grecia si presentano particolarmente buone e Malta si piazza al primo posto con un +5,3%, gli ultimi posti sono occupati dalla Germania, con il suo +0,5% e l'Italia. Questi sono i risultati delle previsioni economiche estive della Commissione Europea, che in parte confermano le previsioni primaverili presentate a inizio maggio. In generale però la Commissione, dopo aver preso atto del rallentamento economico di ...

UE - Italia ultima in Europa per crescita : Con il Prodotto interno lordo che cresce dello 0,1% nel 2019 e dello 0,7% nel 2020, l'Italia si aggiudica l'ultimo posto della classifica europea per entrambi gli anni. Nelle ultime previsioni economiche Malta è al primo posto, seguita da Ungheria, Polonia ed Irlanda. Tra gli ultimi posti della classifica, ma sempre prima dell'Italia, si trova la Germania con un Pil che sale dello 0,5% ma, nel 2020, recupera con un + 1,4%. "La crescita ...

La non crescita dell'Italia e il maltempo : Tra i trionfi gialloverdi è sempre bene ricordare il piazzamento nella classifica europea della crescita stimata ma ormai quasi certa nel 2019... ...e in quella relativa alle attese nel 2020. Che poi viene anche riconosciuta una certa, piccola, capacità di stimolare i consumi attraverso le note

Italia confermata fanalino di coda in Ue per crescita nel 2019 : Le stime della Commissione europea collocano il nostro Paese come fanalino di coda nella classifica di crescita tra gli Stati membri