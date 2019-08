Incidente all' alba | schianto violentissimo tra Suv e moto | due morti e due feriti

Padova - Incidente all’alba tra un’auto e una moto sulla Romea : due morti : Tragico incidente stradale all’alba di giovedì lungo la statale Romea all’altezza del distributore Ip di Codevigo dove un'auto e una motocicletta si sono scontrate ai confini tra le province di Padova e di Venezia. Pesantissimo il bilancio dello schianto: sono due le persone che hanno perso la vita.Continua a leggere

Incidente sulla Modica Pozzallo : feriti due bambini : Incidente stradale autonomo martedì sera in Contrada Teduschella Serrafigura, sulla Modica Pozzallo. feriti due bambini

Colonna di fumo nero si alza dall'autostrada A14 : Incidente a Bologna : incidente in autostrada a Borgo Panigale: lo schianto proprio all'altezza dell'esplosione che avvenne il 6 agosto 2018. Autostrada, tangenziale e via Marco Emilio Lepido temporaneamente chiuse Redazione incidente in autostrada a Borgo Panigale: lo schianto proprio all'altezza dell'esplosione che avvenne il 6 agosto 2018. Autostrada, tangenziale e via Marco Emilio Lepido temporaneamente chiuse ...

Bologna - due camion a fuoco : chiusa la A14. Incidente a pochi metri dall'incendio del 6 agosto : Uno scontro fra tre camion, due dei quali sono andati a fuoco è avvenuto a Borgo Panigale, a Bologna, a pochi metri dall'incendio che fece crollare un ponte il 6 agosto dell'anno...

F1 - GP Ungheria 2019 : Incidente per uno dei camion della Renault diretti all’Hungaroring : Un weekend davvero da dimenticare per la Renault in Germania, quello andato in scena ad Hockenheim. Il ritiro per la rottura del motore della RS19 di Daniel Ricciardo e l’incidente del tedesco Nico Hulkenberg non hanno dato al contributo alla classifica del Mondiale 2019 di F1. Come si suol dire, i guai non vengono mai da soli. Infatti, come riportano le cronache, uno dei camion del team diretto in Ungheria, sede del prossimo round iridato ...

Formula 1 – Paura in viaggio verso l’Ungheria : spaventoso Incidente per il camion Renault [GALLERY] : spaventoso incidente: il camion del team Renault in viaggio verso l’Ungheria finisce fuori strada Non è ancora arrivato il momento di andare in vacanza per la Formula 1: dopo il Gp di Germania, disputato ieri, i piloti si apprestano a tornare in pista subito, per il Gp di Ungheria. Tutti gli uomini che lavorano nel mondo della Formula 1, dunque si stanno spostando dalla Germania all’Ungheria per il nuovo appuntamento ...

Foggia - Incidente frontale in galleria a Mattinata : morti padre e sua figlia di sette mesi : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato ieri mattina, domenica 28 luglio, a Mattinata, in provincia di Foggia, precisamente nella galleria San Benedetto, dove si sono scontrate frontalmente due automobili. Il tunnel stradale in questione si trova sulla strada Statale 688. Secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online Foggia Today, all'origine dell'incidente vi potrebbe essere un sorpasso azzardato. Nel terribile impatto ...

Foggia - padre e figlia di 7 mesi muoiono in un Incidente in galleria : forse sorpasso azzardato : L'incidente stradale è avvenuto lungo la statale 688 "di Mattinata" e ha coinvolto 3 auto: ci sono anche due feriti. Il traffico è stato deviato

Mattinata. Incidente nella galleria San Benedetto : morti padre e figlio di 5 mesi : Tragica domenica in una galleria a Mattinata, in provincia di Foggia. Tre i veicoli coinvolti in un sinistro stradale che

Doppio Incidente al rally : auto finisce fuori strada e travolge il pubblico : Ha rischiato di trasformarsi in tragedia la mattinata di oggi del famoso rally di Alba, in Piemonte. Un Doppio incidente, infatti, ha traumatizzato spettatori e appassionati, provocando feriti e tanta, tanta paura. Il primo si è verificato quando una delle auto in gara, uscendo fuori strada, è andata ad infrangersi contro le tribune, dove erano assiepati molti fan. Uno dei quali è attualmente in gravi condizioni ricoverato in ospedale: è un uomo ...

Incidente al Rally di Alba : auto finisce fuori strada e travolge spettatori - un ferito grave : Due incidenti si sono verificati nel corso del Rally di Alba, in programma oggi e domani nella capitale delle Langhe. Un'auto è finita fuori strada e ha travolto uno spettatore di 55 anni che ha subito un trauma crancio. È stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Cuneo. In un altro sinistro è rimasto ferito un pilota, anche lui trasferito al pronto soccorso ma non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

Incidente Alcamo - morto anche fratellino di 9 anni/ Il padre positivo alla cocaina : Incidente Alcamo, morto anche fratellino 9 anni: padre, che si trova in coma, risultato positivo alla cocaina ora è accusato di omicidio stradale aggravato.

Diretta Facebook alla guida - nell’Incidente morì il figlio : era sotto l’effetto di droga : Nell'incidente del 12 luglio scorso sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo è morto uno dei figli di Fabio Provenzano, trentaquattrenne di Partinico. A quanto emerso, l’uomo tuttora ricoverato in ospedale aveva assunto droghe. Ancora in ospedale, con gravi danni cerebrali, l’altro figlio che era in auto con lui.Continua a leggere

Incidente Jesolo - selfie davanti all'epigrafe di uno dei ragazzi morti : «Troppe minacce - lascio il paese» : Si era scattato un selfie proprio di fronte all'epigrafe di Giovanni Mattiuzzo, uno dei quattro ragazzi morti nel tragico Incidente a Jesolo, scatenando l'indignazione generale. Ora...