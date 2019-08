«Il Trono di Spade» | quali sono stati gli attori più pagati?

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 1 agosto 2019) Che glidelle serie tv abbiano stipendi da star, è noto da anni, così come è facile intuire che gli interpreti di produzioni di successo guadagnino più di altri. Inutile dunque stupirsi guardando le cifre corrisposte agliprincipali de Ildi, una delle serie cult degli ultimi anni. Non per tutti, però: nella classifica deglidi Game of Thrones con gli stipendi migliori, è possibile individuare delle fasce, in base al patrimonio stimato e alla paga per puntata. Incredibilmente, nongli interpreti della Madre dei Draghi e Jon Snow glipiùdi GOT, bensì i fratelli Lannister. Secondo ai dati svelati (e aggiornati) dal sitosta, glipiùdel cast de Ildidue uomini della casata Lannister: Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) e Peter Dinklage (Tyrion ...

close1_ : Ign pubblica la parte di script dell'ultimo episodio di Got in cui viene chiarito che Drogon fonde PER SBAGLIO il… - CCutrufello : Palio dei Normanni a Piazza Armerina: i costumi disegnati dalla sartoria che ha realizzato gli abiti del Trono di S… - pausacaffeblog : Fuoco e sangue di George R.R. Martin. Racconta la storia di Aegon il Conquistatore, creatore del Trono di Spade e d… -