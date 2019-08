Esopianeti “palla di neve” | rocciosi | ghiacciati e forse abitabili

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Sono ricoperti da una coltre gelata e il loro aspetto invernale gli ha fatto guadagnare la fama di mondi inospitali, anche perché nell’immaginario comune i pianetivengono pensati con lo stesso look della Terra: sono i pianeti ‘palla di neve’ (snowball planets), che, secondo un nuovo studio, potrebbero invece presentare un quadro climatico favorevole allo sviluppo della vita in alcune aree. La ricerca – spiega Global Science – è stata condotta da un gruppo di astrofisici dell’Università di Toronto ed è stata pubblicata su Journal of Geophysical Research-Planets, rivista dell’American Geophysical Union (articolo: “Habitable Snowballs: Temperate Land Conditions, Liquid Water, and Implications for Co2 Weathering”). Gli snowball planets, che sono di tipo roccioso e quindi simili alla Terra anche se, potrebbero avere condizioni vivibili nelle zone vicino al ...

Olimpia02191317 : RT @ASI_spazio: Atmosfere invernali, ma non inospitali per gli #esopianeti 'palla di neve' #snowball_planets - giannettimarco : RT @ASI_spazio: Atmosfere invernali, ma non inospitali per gli #esopianeti 'palla di neve' #snowball_planets - vedanama : RT @ASI_spazio: Atmosfere invernali, ma non inospitali per gli #esopianeti 'palla di neve' #snowball_planets -