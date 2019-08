Fonte : oasport

(Di giovedì 1 agosto 2019) Bilancio nel complesso positivo per la Nazionale italiana di3×3impegnata nella tappa di Voiron (Francia) delle Women’s, competizione itinerante del calendario FIBA. Lesi sono presentate con un inedito terzetto composto da Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi e Arianna Zampieri a causa dell’infortunio di Giulia Ciavarella, ma hanno saputo comunque raccogliere unanecessaria per accedere alla seconda fase in programma nella giornata di domani. Dopo l’agevolenella partita inaugurale con la Mongolia per 22-4, le italiane si sono arrese con il punteggio di 12-19 di fronte alla Cina, campionessa mondiale in carica. La sfida di domani con gli Stati Uniti,anche loro dalle asiatiche, metterà in palio la seconda posizione nel gruppo B e potrebbe decretare un accoppiamento più agevole nel quarto di ...

OA_Sport : Basket femminile 3×3, Women’s Series 2019: una vittoria e una sconfitta per le azzurre nella prima giornata a Voiron - zazoomnews : Basket femminile Europei Under 20 2019: le convocate dell’Italia. Martina Fassina Costanza Verona e Sara Madera gui… - zazoomblog : Basket femminile: Cecilia Zandalasini non giocherà in WNBA quest’anno per recuperare dai problemi fisici - #Basket… -