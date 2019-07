Rai | stop nomine Cda senza parere Mise su piano industriale

Lago di BRaies chiuso per troppi turisti - stop ad auto e moto per tutta l’estate : Il Lago di Braies in Alta val Pusteria vittima della sua stessa bellezza. dopo il boom turistico, l'amministrazione locale ha deciso lo stop totale a qualsiasi vettura o motociclo che intende percorrere la strada che porta fino al Lago in Alto Adige. Una decisione necessaria per ridurre l’inquinamento e il rumore.Continua a leggere

Anticipazioni Palinsesti Rai autunno : stop per la Clerici - Amadeus in pole per Sanremo : Cosa vedremo sulle reti Rai nel corso della prossima stagione televisiva autunnale? È questa la domanda che si pongono i tantissimi spettatori, curiosi di scoprire quelle che saranno le novità proposte da mamma Rai a partire dal mese di settembre 2019. Una nuova stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti in prima serata, ma anche di ritorni importanti come nel caso di Fiorello che sarà protagonista di uno show sulla rete ammiraglia Rai. I ...

Rai - stop doppio incarico per FoaMaggioranza ko - M5s vota col Pd : È incompatibile il doppio ruolo di Marcello Foa a presidente Rai e presidente della controllata RaiCom. Lo ha stabilito la commissione di Vigilanza approvando con un voto a maggioranza - 21 favorevoli e 4 contrari - la risoluzione presentata da M5s Segui su affaritaliani.it