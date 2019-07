Perché la Fed è pronta a tagliare i tassi

FEDERICA PELLEGRINI/ È vero - siamo "infiniti" ma proprio Perché tutto finirà : FEDERICA PELLEGRINI ci è riuscita ancora una volta: ha vinto l'ennesima medaglia d'oro nei 200 stile libero ai mondiali di Gwangju in Sud Corea

Paola Di Benedetto e Fede Rossi - dubbi dei fan sull'addio : 'Perché non cancelli le foto' : La love story tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è giunta definitivamente al capolinea. Qualche giorno fa è stato proprio il cantante ad ufficializzare l'addio con la prosperosa showgirl e lo ha fatto con un post che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram, dove spiegava che avevano scelto di dirsi addio. Una notizia che ha colto di sorpresa i tantissimi fan della coppia, in un primo momento increduli e spiazzati. In queste ore ...

Federica Lepanto single perchè ambisce al trono di Uomini e Donne? - : Alessandro Pagliuca Federica Lepanto è ancora single e a detta di molti lo è perchè ambisce al trono di Uomini e Donne Federica Lepanto non ha finito la sua esperienza a Temptation Island come avrebbe immaginato. Infatti lei era fermamente convinta che con Massimo ci sarebbero stati altri momenti condivisi. La verità invece è stata che lui ha preferito corteggiare un’altra single. Federica è ritornata a casa. Ha movimentato solo le ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi : Perché si sono lasciati : Paola Di Benedetto ha lasciato Federico Rossi: cosa è successo Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. La giovane modella sembrava davvero felice al fianco del suo nuovo ex fidanzato, che ricordiamo di essere uno dei componenti del famoso duo Benji & Fede, ma le cose in realtà sembrerebbero essere molto diverse da come appaiono sui social. L’ex fidanzata di Francesco Monte ha recentemente dichiarato che la sua storia ...

Temptation Island - Federica Lepanto : Ecco Perchè Massimo Colantoni mi ha Allontanata! : Federica Lepanto, dopo la breve esperienza come tentatrice a Temptation Island 2019 spiega Perchè Massimo Colantoni ad un certo punto ha preferito Elena a lei. Tutta la verità! Federica Lepanto corteggia senza sosta Massimo Colantoni nel reality show “Temptation Island”. Ad un certo punto, accade qualcosa di strano. Lui la allontana ed inizia a guardare con occhi diversi, Elena. La sesta edizione di Temptation Island è partita ...

Nadal contro Wimbledon - perche’ Federer numero due? : Vigilia con polemica per il Torneo di Wimbledon. Ad aumentare la temperatura, gia' piu' alta di questi tempi, in vista dell'evento tennistico in terra britannica e' Rafael Nadal che a pochi giorni dal via sull'erba piu' famosa del mondo (da lunedi' 1 a domenica 14 luglio) se la prende con gli organizzatori inglesi per averlo retrocesso nel tabellone principale dalla seconda alla terza posizione per far posto al rivale di sempre Roger Federer. Il ...

Fedez a Chiara Ferragni : «Voglio la prova del dna per Leone». Ecco Perché : Fedez, con ironia, chiede alla moglie, Chiara Ferragni, la prova del dna per il figlio Leone. Secondo il cantante, infatti, il suo primogenito non gli somiglierebbe molto... Walter Nudo si...

Benji e Fede : "Al fianco del Pride Perché nessuno deve avere paura" - : Andrea Conti I due golden boys della musica italiana sono sulla cresta dell'onda con l'ultimo singolo “Dove e quando”, hanno doppiato e cantato per “Toy Story 4”, stanno ultimando il nuovo album e sono più innamorati che mai di Paola Di Benedetto e Bella Thorne Questo è un periodo ricco di soddisfazioni per Benji e Fede che si sono ritirati dai social per quattro mesi, dopo il successo dell'esperienza come conduttori del Daily di “X ...

Sondaggio - Nando Pagnoncelli : infedeltà e impulso - Perché ogni tanto le rilevazioni non ci azzeccano : Maledetto "voto d'impulso", nemico giurato dei sondaggisti. Della questione ne ha parlato Nando Pagnoncelli, ad di Ipsos Italia, nel corso di una tavola rotonda che si è tenuta al convegno nazionale della Società italiana di statistica a Milano oggi, martedì 18 giugno. I curatori della tavola rotond