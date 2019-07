Juve | l' opera di sfoltimento della rosa dovrebbe proseguire con Higuain | Khedira e Matuidi

Lukaku Juventus - c’è l’accordo : ma Dybala blocca l’operazione : Lukaku Juventus – Scontro frontale tra Inter e Juventus per Romelu Lukaku: Calciomercato.it vi ha parlato in esclusiva dell’incontro tra l’agente del belga Federico Pastorello e la società bianconera. Un vertice che avrebbe portato a buoni frutti: come si legge su ‘gazzetta.it’, infatti, la Juve avrebbe raggiunto un’intesa di massima con Lukaku per il suo trasferimento a Torino. Lukaku Juventus, manca ...

Repubblica : La Juve disturba le operazioni dell’Inter e punta su Lukaku : Secondo quanto scrive Repubblica, “il giro di punte si allarga ruotando sull’asse Milano-TorinoManchester”. La Juve si sarebbe mossa per il più grande obiettivo del mercato dell’Inter, cioè Lukaku. Ieri Paratici ha incontrato a Milano l’agente del calciatore, Pastorello. Si è trattato solo di un incontro informativo, che però “conferma la strategia di disturbo della Juve su ogni operazione dell’Inter”, scrive ...

Neymar Juventus : è fatta. Bomba dalla Spagna - i termini dell’operazione : Neymar Juventus – Secondo quanto filtra dalla stampa estera, e più precisamente da Don Balon (che riprende fichazo.com: https://www.donbalon.com/futbol/laliga/sergio-ramos-entera-equipo-fichara-Neymar-no-es-barca), quello bianconero, sarebbe il prossimo club del brasiliano Neymar. La rivista di informazione sportiva spagnola, avrebbe addirittura svelato alcuni termini dell’accordo tra le parti. In Italia la notizia non ha ancora ...

Juventus - ufficiale l’acquisto di Matthijs De Ligt : i dettagli dell’operazione nel comunicato dei bianconeri : Matthijs De Ligt è un nuovo calciatore della Juventus: il giocatore ha firmato un contratto quinquennale. L’acquisto è stato ufficializzato dai bianconeri e dall’Ajax tramite un comunicato ufficiale Finalmente è arrivata l’ufficialità: Matthijs De Ligt è un nuovo calciatore della Juventus. Il difensore olandese, dopo le visite mediche di rito, ha posto la sua firma sul contratto che lo legherà ai Campioni d’Italia ...

Nel nord Italia un’operazione antiterrorismo che coinvolge neofascisti e ultras Juventini : Vasta operazione antiterrorismo, questa mattina all’alba, nel nord Italia. A farne le spese alcuni gruppi di estrema destra. L’operazione è stata condotta dagli uomini della Digos di Torino, Milano, Varese, Pavia, Novara e Forlì coordinati dalla Procura di Torino. Lo racconta Repubblica Torino. Tre persone sono finite in manette. Tra queste Fabio Del Bergiolo, ex ispettore antifrode delle dogane militante di Forza Nuova, candidato al ...

Juventus - l'operazione De Ligt si potrebbe chiudere per 80 milioni : La Juventus sta lavorando intensamente per chiudere l'operazione per Matthijs De Ligt. I bianconeri hanno scelto l'olandese per rinforzare la difesa e adesso si aspetta solamente la chiusura dell'affare. Anche perché la Juve è forte dell'accordo con lo stesso giocatore come ha rivelato qualche giorno fa Mino Raiola. L'agente di De Ligt ha confermato che il ragazzo classe 99 vuole trasferirsi a Torino. Di certo il difensore olandese costerà molto ...

Calciomercato Juve Stabia - ufficializzate due operazioni : S. S. Juve Stabia rende noto che è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, del difensore sinistro Damiano Lia, classe 1997, proveniente dalla Cavese 1919. Damiano Lia, lo scorso anno con la maglia dei metelliani, in serie C, ha fatto registrare venticinque presenze, con una rete all’attivo. Il difensore di Lentini, non nasconde la gioia e l’entusiasmo : “ Sono contento della scelta fatta e di essere ...

CALCIOMERCATO JuveNTUS NEWS/ L'operazione Chiesa è ancora possibile - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, Ultime notizie martedì 2 luglio: voci, indiscrezioni e trattative della società bianconera in entrata e in uscita.

Mercato Juventus - Donnarumma pista calda : operazione possibile : Mercato Juventus – Nuovo clamoroso affare sull’asse Milan-Juve. Dopo la maxi operazione dell’ultimo anno Paratici torna a trattare con i rossoneri, fondamentale questa volta sarà il futuro di Szczesny. Dopo il viaggio con biglietto di ritorno di Leonardo Bonucci e l’approdo in rossonero di Gonzalo Higuain, l’asse fra Juventus e Milan promette fuochi d’artificio anche nell’attuale sessione estiva. Leggi ...

La Juve ha chiuso l’operazione Adrien Rabiot : Affare fatto per la squadra di Sarri. La Juventus ha chiuso l’operazione Adrien Rabiot. A Parigi Fabio Paratici ha incontrato

Con Manolas il Napoli chiude un’operazione in stile Juventus : Un’operazione violenta L’operazione Manolas è un’operazione violenta dal punto di vista economico-finanziario. Che accredita ancora una volta di più la spaccatura tra i club della Serie A. E che segna un prima e un dopo importante nel campionato italiano. Campionato – ricordiamolo – che è diventato di fatto monopolio della Juventus con otto scudetti consecutivi. La novità, però, è sostanziale. Nelle ultime sei ...

Buffon torna alla Juventus/ Tifosi divisi "E' un campione" - "Operazione inutile" : Buffon è pronto a tornare alla Juventus, un'operazione che sta spaccando in due la tifoseria bianconera: ecco alcuni loro tweet