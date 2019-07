In aumento le imprese “al femminile” al Sud | i numeri di Unioncamere

Fonte : direttasicilia

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Una rivoluzione “rosa” è quella che aspettiamo, di cui spesso si parla e che sempre di più viene presa in considerazione nei parlamenti europei e mondiali. La situazione femminile nel mondo del lavoro è argomento di cui si discute in molte sedi e, verrebbe da dire finalmente, anche l’Italia sembra andare in questa direzione. Negli ultimi tempi sono sempre di più le donne che trovano spazio ai vertici delle rispettive aziende, con una netta inversione di tendenza rispetto al passato quando la maggior parte dei responsabili all’interno delle società erano uomini. Nel 2019, prendendo in considerazione l’intero stivale, sono ormai arrivati a quota 1 milione i dipendenti che possono dire di dover fare riferimento a un capo donna, con il primato che spetta alla Lombardia. Fonte: Pxhere Autore: rawpixel.com Licenza: CC0 1.0 Quello che però balza all’occhio, se si prendono in considerazione i ...

