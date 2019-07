Fed taglia tassi di un quarto di punto

La Feddi interesse di undi. Il costo del denaro scende in una forchetta fra il 2 e il 2,25%. Si tratta del primo taglio del costo del denaro dalla crisi del 2008. La decisione dire inon è stata unanime. Due membri hanno votato contro. Ora si attende per capire la reazione delle Borse Ue. Intanto, Wall Street perde terreno, delusa dal taglio (non coraggioso), mentre c'era chi, come il presidente Trump, voleva fortemente un intervento più sostanzioso.(Di mercoledì 31 luglio 2019)