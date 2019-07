Anziana tenta di uccidere il marito con topicida | Sì | sono stata io

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Rosa Scognamiglio Aveva deciso di sbarazzarsi del80enne con le capsule. Così, una 79enne di Rimini ha rivelato i dettagli del piano diabolico agli inquirenti “io. Non ce la faccio più a portare questo peso sulla coscienza”. Non ha retto più il silenzio l'di 79 anni che, la scorsa estate, avevato di fare fuori ilinvalido con un. Così, lunedì mattina, ha confessato di aver commesso il reato agli agenti della polizia giudiziaria di Rimini che stavano indagando sulla vicenda da ben 11 mesi. Data l'età avanzata, resta in stato di libertà con l'accusa dito omicidio pluriaggravato. Era agosto del 2018. La casa in vendita e due figli in grosso deficit economico. Che fare? A questa domanda non ha trovato altre risposte una donna 79enne di Rimini se non quella di disfarsi delinvalido e beccarsi l'intera eredità. ...

