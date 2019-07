Vicenza : sindacalista truffa l'Inps per avere pensione più alta : Vicenza , 30 lug. . (AdnKronos) - I Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il locale Tribunale, cautelando somme di denaro ed un bene immobile di proprietà di un vicentino di 71 anni, sindacalista ed ex dip

Vicenza : sindacalista truffa l’Inps per avere pensione più alta : Vicenza , 30 lug. . (AdnKronos) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il locale Tribunale, cautelando somme di denaro ed un bene immobile di proprietà di un vicentino di 71 anni, sindacalista ed ex dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.Si tratta dell’esito di una complessa ...

Vicenza : sindacalista truffa l’Inps per avere pensione più alta (2) : (AdnKronos) – Per evitare di porre in risalto un drenaggio ingiustificato di risorse del sindacato, gli artefici hanno completato il disegno criminoso prevedendo la restituzione a quest’ultimo degli importi ricevuti dal collega nell’anno antecedente al transito in quiescenza, in termini di retribuzione e di contribuzione integrativa versate dall’ente. La ricostruzione effettuata dai finanzieri, con il coordinamento ...