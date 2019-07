NBA – Anthony Davis senza mezze misure | “se non vinco un titolo la mia carriera sarà un

NBA – Carmelo Anthony - un’ultima stagione per il farewell tour : la clamorosa rivelazione del preparatore Brickley : Carmelo Anthony, fermo da circa un anno, vorrebbe giocare solo un’ultima stagione per dire addio all’NBA con un farewell tour in stile Wade Qualcuno ha notizie di Carmelo Anthony? Sì, il suo preparatore atletico. Intervistato ai microfoni di ‘The Breakfast Club’, Chris Brickley, allenatore dell’ex Thunder, ha svelato alcuni dettagli sul futuro del giocatore. Assente dai campi da gioco da diversi mesi, dopo ...

Mercato NBA – Anthony Davis apre ad un futuro ai Bulls : “Chicago è la mia città - è La Mecca del basket” : Anthony Davis apre ad un futuro ai Chicago Bulls: parole d’amore per la sua città natale che hanno fatto impazzire i fan È da poche settimane un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers e i fan giallo-viola non vedono l’ora di vederlo dominare la lega insieme a LeBron James, ma Anthony Davis pensa già al suo futuro. Fra qualche anno, l’ex Pelicans ha espresso la volontà di tornare a casa e vestire la maglia dei Chicago Bulls. ...

Mercato NBA – Lonzo Ball svela : “sapevo che Anthony Davis voleva i Lakers - mi aspettavo la trade” : Lonzo Ball prende con filosofia la trade che lo ha portato ai Pelicans in cambio di Anthony Davis: il playmaker ammette di essere stato consapevole di poter essere scambiato Era stato la seconda scelta al Draft 2017, il giocatore dal quale dover ricostruire il progetto Lakers, ma da qualche giorno a questa parte è stato sacrificato come asset per arrivare ad Anthony Davis. Lonzo Ball ha imparato che l’NBA è un business, tutti sono ...

Mercato NBA – I Rockets sognano Iguodala : intanto firmano Tyson Chandler ed Anthony Bennett : Gli Houston Rockets sognano l’arrivo di Andre Iguodala. In Texas intanto arriva un doppio colpo: firmano Tyson Chandler ed Anthony Bennett Dopo l’arrivo di Russell Westbrook, gli Houston Rockets hanno intenzione di aggiungere al proprio roster un altro grande campione: Andre Iguodala. ‘Iggy’ porterebbe punti e una grande mano in difesa, anche in uscita dalla panchina, nonché la sua grande esperienza maturata particolarmente nel contesto ...

NBA – Il numero 23 resta a LeBron James! Nike stoppa Anthony Davis : ecco il motivo : Il numero 23 dei Lakers resterà ancora sulle spalle di LeBron James: nessun ‘passaggio di consegne’ verso Anthony Davis, Nike si oppone per motivi economici Alla firma con i Los Angeles Lakers, Anthony Davis aveva ricevuto subito un grande ‘regalo’. LeBron James, felice per la buona riuscita dell’operazione, aveva deciso di cedere la sua casacca numero 23 al neo acquisto giallo-viola, anch’esso legato al numero 23 per tutta la sua ...

NBA – Chauncey Billups - che schiaffo a Carmelo Anthony : “ecco perchè nessuna squadra lo vuole” : Carmelo Anthony senza squadra da quasi un anno: l’ex compagno Chauncey Billups spiega il motivo per il quale Melo non riesce a trovare un posto in NBA La piega che la carriera di Carmelo Anthony ha preso negli ultimi mesi è stata piuttosto negativa. L’ex stella dei Knicks si è ritrovato senza squadra, dopo essere stato scaricato senza troppi complimenti da Thunder e Rockets. Melo ha provato a ritagliarsi un ruolo da sesto uomo, ...

NBA – LeBron James cede la maglia n°23 ad Anthony Davis : spunta la foto del ‘passaggio di consegne’ : LeBron James cede la maglia numero 23 dei Los Angeles Lakers ad Anthony Davis: su Instagram spunta la foto del ‘passaggio di consegne’ LeBron James e il numero 23 sono legati a doppio filo. Il numero 23 ha accompagnato tutta la carriera del ‘Re’ (escluso il 6 scelto a Miami), diventando una sorta di totem del basket americano, al punto da rivaleggiare con la canotta dei Bulls di Michael Jordan, ugualmente ...

NBA – Anthony Davis parla da Lakers : “voglio vincere l’anello! Ai Pelicans stagione complicata. E sul set di Space Jam 2…” : Anthon Davis rilascia la prima intervista da nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers: tanti gli argomenti trattati dal ‘Monociglio’ che ha spiazzato dalle ambizioni per la nuova stagione alle riprese di Space Jam 2 Un ‘matrimonio’ che doveva avvenire a febbraio, rimandato solo di qualche mese: Anthony Davis ai Los Angeles Lakers è stato il primo botto del mercato estivo dell’NBA. Il ‘Monociglio‘ più ...

NBA 2K20 : in copertina svetteranno Anthony Davis e Dwyane Wade : Anthony Davis e Dwyane Wade saranno gli atleti che svetteranno sulla copertina di NBA2K20, e come possiamo vedere i due sportivi capeggeranno su una copertina ciascuna, di cui possiamo vedere le immagini qui di seguito.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale EA:Leggi altro...

NBA – Splendido gesto di LeBron James per Anthony Davis - il ‘Prescelto’ pronto ad una clamorosa rinuncia : James ha deciso di cedere al suo nuovo compagno il numero 23, indossato per una carriera intera tranne nel periodo ai Miami dal 2010 al 2014 Un regalo davvero speciale, una rinuncia tanto sorprendente quanto clamorosa per LeBron James che, secondo quanto riferito da Yahoo Sports, cederà il numero 23 ad Anthony Davis. Twitter @dchinellato Una notizia che, se confermata, lascerebbe tutti di stucco, confermando l’euforia del ...

Space Jam 2 – Nuovi nomi nel cast! LeBron fa coppia con Anthony Davis sul set : presenti anche 3 stelle WNBA : Nuovi nomi nel cast di Space Jam 2: LeBron James verrà affiancato da Anthony Davis anche sul set, presenti anche 3 stelle della WNBA Il 16 luglio 2021 ci sarà l’uscita di Space Jam 2, il tanto atteso sequel del film con Michael Jordan e i Looney Toons che ha fatto sognare intere generazioni. Il protagonista, come noto, sarà LeBron James che verrà affiancato da un cast di alto livello… cestistico! Nelle ultime ore sono venuti fuori diversi ...

LeBron James ed Anthony Davis - i Lakers fanno paura : crolla la quota per la vittoria del titolo NBA 2020 : Con l’aggiunta di Anthony Davis al fianco di LeBron James, i Los Angeles Lakers sono la prima squadra candidata alla vittoria del titolo NBA 2019-2020 L’anno scorso l’arrivo di LeBron James aveva dato grandi speranze ai Lakers in ottica titolo, ma la sola presenza del Re, complice qualche infortunio di troppo, non è bastata nemmeno ad arrivare ai Playoff. Da un’estate all’altra, l’arrivo di Anthony Davis ...

NBA – Anthony Davis ha già deciso : rinnoverà con i Lakers a fine stagione : Dopo aver minacciato mezza lega rendendo note le sue intenzioni di diventare free agent nel 2020, Anthony Davis ha cambiato idea una volta trasferitosi ai Lakers: il ‘Monociglio’ rinnoverà Adesso è ufficiale: la strategia di Anthony Davis e Rich Paul ha dato i suoi frutti. Nelle ultime settimane, i due avevano messo in guardia ogni franchigia NBA che avrebbe provato a convincere i Pelicans con una trade: Anthony Davis sarebbe rimasto 1 ...

NBA – Lakers - Anthony Davis è già una star : a Los Angeles spunta il murales del ‘Monociglio’ [FOTO] : Anthony Davis è già una star a Los Angeles: il nuovo acquisto dei Lakers già impresso sui muri della città con un imponente murales Nella notte fra sabato e domenica, Anthony Davis è diventato un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers. Il nuovo arrivo ha scaldato gli animi in città, spazzando via i malumori dei tifosi per la stagione conclusa in maniera alquanto negativa. Adesso la franchigia losangelina può sognare in grande con LeBron ...