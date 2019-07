Migranti : per la Gregoretti ancora una notte al porto di Augusta - a bordo 115 naufraghi : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – ancora una notte alla banchina Nato del porto di Augusta (Siracusa) per la nave ‘Gregoretti’ della Guardia costiera con a bordo 115 Migranti soccorsi nei giorni scorsi in mare. Ieri sera sono stati fatti scendere 16 minori. Uno è poi stato costretto a risalire a bordo perché ha 20 anni. Il Governo insiste e annuncia che “non scenderà nessuno fino a quando l’Europa non se ne farà ...

Ecco il "metodo Open Arms" per portare Migranti in Italia : Fausto Biloslavo Valentina Raffa La procura che indaga sulla ong spagnola svela i trucchi usati dagli attivisti per impedire l'intervento delle navi di Tripoli «Andiamo in Italia, in Italia... Aspettate» ripete due volte un «umanitario» dell'Ong spagnola Proactiva Open arms mentre recupera i migranti a bordo di un gommone al largo della Libia. E un altro aggiunge di attendere che «la nostra nave sta arrivando» per ...

Veliero con 18 Migranti a bordo s'incaglia sugli scogli del Salento : si temono dispersi : I migranti di nazionalità curda che si sarebbero dileguati a piedi dopo l'impatto con gli scogli avvenuto a Santa Cesarea Terme. Al via le ricerche: sono stati rintracciati in otto. Arresto lo scafista

Nave militare recupera i Migranti. Ora si trova in rada a Catania : Giovanna Stella La Nave Gregoretti ha recuperato in mare 135 migranti e ora si trova in rada a Catania. Ma Salvini ribadisce che i porti sono chiusi La Nave della Guarda Costiera ha a bordo 135 migranti. La Greogretti è intervenuta dopo che un peschereccio italiano aveva recuperato in mare i migranti e dopo che Malta aveva nagato il proprio supporto, nonostante proprio Malta fosse competente per la zona del naufragio. E ora la nostra ...

Carabiniere assassinato a Roma : per Saviano è uno 'strumento politico contro i Migranti' : La morte del Carabiniere Mario Cerciello Rega avvenuta a Roma pochi giorni fa, sta scatenando sul web numerosi commenti, anche da parte di personaggi famosi che si esprimono pubblicando post su Facebook a riguardo. "Non so se sono stranieri o meno, in tal caso che il carcere se lo facciano a casa loro" ha scritto Di Maio, "lavori forzati in carcere", ha postato il leader leghista Salvini. Uno dei messaggi a riguardo che sicuramente sta facendo ...

Migranti - perché quello della nave Gregoretti può diventare un nuovo caso Diciotti : La nave Gregoretti della Guardia costiera è in attesa di ricevere l'autorizzazione per far sbarcare in Italia 140 Migranti soccorsi nella giornata di ieri. Ma per ora Matteo Salvini ha negato la possibilità di approdare nei porti italiani in attesa di un piano di ridistribuzione nei Paesi Ue. Una vicenda che ricorda quella della nave Diciotti sotto vari punti di vista: ecco perché questo potrebbe essere un nuovo caso Diciotti.Continua a leggere

Salvini non fa eccezioni : porti chiusi anche per la Guardia Costiera se ha Migranti a bordo : La linea del governo non cambia. Che si tratti di ong o di Guardia Costiera i porti del nostro Paese restano chiusi. I migranti intercettati ieri in acque maltesi, prima da un motopeschereccio e poi dalla Guardia Costiera, non potranno sbarcare in territorio italiano. Il ministro dell'Interno, Matteo, Salvini, non ha infatti autorizzato lo sbarco fino a che non arriveranno risposte da Bruxelles sul loro ricollocamento in Europa. I ...

Strage Migranti - almeno 150 persone morte in un naufragio : I corpi dei morti annegati in mare e i sopravvissuti al peggior naufragio del 2019 finora sono arrivati a Khoms, al nord est di Tripoli. Erano tutti a bordo di due barconi affondati al largo delle coste libiche. I morti sarebbero almeno 150, altrettante le persone che sono riuscite e salvarsi. Medici senza frontiere ha soccorso i sopravvissuti, sono sotto shock e hanno sintomi da pre-annegamento, come ipossia e ipotermia, e ha raccolto le ...

Motopesca italiano porta in salvo 50 Migranti : “Lo facciamo per mio figlio - morto a 15 anni” : Le parole dell'armatore dell'Accursio Giarratano, il motopeschereccio di Sciacca che è rimasto 18 ore in mare aperto dopo aver soccorso 50 migranti in difficoltà a bordo di un gommone. Dopo essere approdati a Lampedusa ha detto: "Rifarei tutto. Noi soccorriamo i profughi in difficoltà, e lo facciamo anche come omaggio alla memoria di mio figlio morto a 15 anni per un cancro: non ci si gira dall'altra parte davanti a chiunque abbia ...

Migranti - 141 naufraghi soccorsi dalla Guardia costiera italiana. Salvini : “Non sbarcano finché non c’è accordo per redistribuzione in Ue” : La nave “Gregoretti” della Guardia costiera italiana ha preso in carico 141 Migranti ma non ha un porto dove farli sbarcare. Da ieri sera la nave, partita da Lampedusa, è in attesa di conoscere il luogo dove dirigersi, attesa che, però, potrebbe essere lunga. Matteo Salvini questa mattina ha infatti dichiarato: “Ho dato disposizione che non venga assegnato nessun porto prima che ci sia sulla carta una redistribuzione in tutta ...

Migranti - proseguono le ricerche dopo il naufragio davanti alla Libia. Guardia costiera : “Almeno 115 morti - 130 persone soccorse” : Almeno 115 morti, altre 130 persone soccorse e ricerche che proseguono senza sosta. Sono i numeri ufficiali, forniti dalla cosiddetta Guardia costiera libica, del naufragio del 25 luglio al largo delle coste di Al Khoms, un porto a circa 100 chilometri a est di Tripoli in guerra. Ma c’è chi parla di numeri più alti. Secondo le testimonianze dei sopravvissuti, principalmente eritrei e sudanesi, una delle barche naufragate, che trasportava ...

Migranti - zattere e canotti per raggiungere il Messico : Mezzi di fortuna sul fiume Suchiate al confine col Guatemala L'articolo Migranti, zattere e canotti per raggiungere il Messico proviene da ILFOGLIETTONE.IT.