Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 30 luglio 2019) E se vi dicessimo che Maria De Filippi è pronta a premiare Gemma Galgani e a “far fuori”, ci credereste? Incredibilmente, sembra che tutto ciò sia vero. Ma non temete,probabilmente continuerà ad allietarci durante i pomeriggi televisivi, o almeno lo speriamo. Tutto dipenderà dal fatto di come prenderà la notizia di questo nuovo programma che la De Filippi vuole dare in mano proprio alla sua acerrima nemica: la dama Gemma. Nonostante i molti e frequenti litigi con gli opinionistie Gianni Sperti, la signora di Torino è tuttora sempre più amata dal pubblico da casa. A quanto sembra, inoltre, Maria De Filippi avrebbe deciso di farla rimanere in tv anche nel prossimo ciclo 2019-2020. Così alla bionda Vamp è giunto l’ennesimo schiaffo. Vediamo dunque nel dettaglio il motivo di questo “affronto” nei confronti di. La nota consorte di Maurizio Costanzo, ...

Noovyis : (Ma davvero Tina Cipollari sta per essere licenziata da Uomini e Donne? Cosa si è saputo della decisione di Maria D… - tina_cattaneo : @matteosalvinimi @ritadallachiesa Complimenti Nicolino! Preoccupatissimo per lo stile del l’interrogatorio e per nu… -