L' americano Elder procurò danni cerebrali a un compagno di scuola durante una rissa

(Di martedì 30 luglio 2019) Unainnescata per una ragazza e undiche finisce in ospedale con. Un altro episodio violento emerge dal passato di Finnegan Lee, uno dei due giovani americani accusato di aver pugnalato il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.Nel 2016, quando era ancora un liceale dell’esclusivo Sacred Heart Cathedral Preparatory di San Francisco, il ragazzo diede un pugno a un amicoun party. La vittima, dopo aver battuto la testa, venne ricoverata per ferite alla testa “potenzialmente letali”. A riportarlo è il San Francisco Chronicle.L’audio della telefonata di Brugiatelli al 112: “Mi hanno rubato una borsa” Stando a quanto riporta la testata americana citando fonti vicine al ragazzo, il malcapitato,di Finn nella squadra di football della, “rimase diverse settimane in ...

