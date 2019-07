Johnson non vuole pagare i 39 miliardi del divorzio | ma sarà un boomerang

Johnson - tendo mano all’Ue ma backstop è morto. Bruxelles lo gela - accordo Brexit non si tocca : Boris Johnson e' "pronto a tendere la mano" all'Ue e a fare "migliaia di miglia di sforzi supplementari" per raggiungere un nuovo accordo sulla Brexit. Ma ribadisce che l'intesa raggiunta da Bruxelles con Theresa May "e' morta" e che il vincolo del backstop sul confine irlandese "non e' buono" e deve sparire. A queste condizioni - aggiunge alla Bbc il neopremier, in visita in Scozia - "ci sono tutte le chance di poter avere un deal". Johnson ...

Johnson : elezioni? Non prima di Brexit : 0.01 Il neo-premier britannico Boris Johnson ha detto di escludere "assolutamente" l'eventualità di elezioni anticipate, almeno fino a che la Brexit non verrà attuata. Johnson, in visita a Birmingham, ha detto: "Il popolo britannico ha votato nel 2015, nel 2016 e nel 2017, quel che vuole ora è che il suo mandato sia onorato, che il Paese esca dall'Ue il 31 ottobre. Non vuole un altro evento elettorale, non vuole un altro referendum, non vuole ...

Brexit - Johnson : “Accordo precedente inaccettabile - o troviamo soluzione o sarà no deal”. Commissione Ue : “Non ridiscutiamo” : Il primo discorso di Boris Johnson da neo primo ministro britannico raffredda di nuovo i rapporti tra Londra e Bruxelles. Nei giorni scorsi, anche dai leader europei era trapelata una maggiore apertura e flessibilità nei confronti del nuovo esecutivo, proprio per evitare un no deal che, senza un nuovo accordo, potrebbe diventare l’unico epilogo possibile, vista la volontà di Johnson di chiudere la pratica Brexit senza ulteriori rinvii ...

Il governo che non c'è e i piani di Boris Johnson : A dispetto dei commenti filo-contiani, che individuano nel prof. avv. il fulcro di una brillante opera di mediazione poi trasformata in notevole capacità realizzativa, ripetiamo tutti insieme ciò che risulta evidente, sotto gli occhi, palese: il governo non c'è. Neppure si direbbe "non c'è più" ma p

Gran Bretagna - si dimette l’ambasciatore negli Usa. Johnson sotto tiro per non averlo difeso : L'ambasciatore britannico a Washington, Sir Kim Darroch ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di rappresentante diplomatico del governo di Londra negli Stati Uniti. Le dimissioni arrivano a conclusione di una vicenda iniziata con la pubblicazione di cablogrammi diplomatici riservati contenenti giudizi molto critici dell'ambasciatore sull'amministrazione Trump e sullo stesso presidente americano, definito "incompetente" e "inetto". ...

NBA – Lakers - Rajon Rondo commenta l’addio di Magic Johnson : “non lo vedevo spesso - non mi sembrava avesse personalità dominante” : Rajon Rondo commenta l’addio di Magic Johnson ai Los Angeles Lakers: il playmaker giallo-viola descrive l’ex plenipotenziario della franchigia come una persona che non sentiva il bisogno di imporsi L’addo di Magic Johnson ai Los Angeles Lakers ha sorpreso addetti ai lavori e giocatori stessi. Il plenipotenziario giallo-viola, artefice dell’arrivo di LeBron James ad L.A., ha lasciato di punto in bianco la squadra, ...