Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 30 luglio 2019) Dopo la prima foto di Roberto Benigni nei panni di Geppetto, e la diffusione del teaser trailer, ecco la prima immagine diIelapi nel ruolo di.È Matteo, regista e produttore del film, a raccontare la genesi del volto del “nuovo”: “Sono molto felice di aver avuto modo di collaborare con un grande artista come Mark Coulier, già impegnato nella realizzazione dei personaggi di Harry Potter e vincitore di due premi Oscar per Grand Budapest Hotel e The Iron Lady. Sapevamo di non voler ricorrere a tecniche digitali nella creazione dei personaggi di, e per questo motivo ci siamo affidati a Mark, che grazie allo special make-up è riuscito a restituire la magia e insieme il realismoe creature immaginate da Collodi, sorprendendoci e trasportandoci in un’atmosfera fiabesca. Speriamo che quello stesso ...

17BlackCat17 : RT @HuffPostItalia: Federico Iealpi è il Pinocchio di Garrone. La trasformazione dell'attore è del truccatore di Harry Potter - HuffPostItalia : Federico Iealpi è il Pinocchio di Garrone. La trasformazione dell'attore è del truccatore di Harry Potter - TheHotCorn_ : PREVIEW | Il volto di #Pinocchio: la prima foto ufficiale di #FedericoIelapi nel film di #MatteoGarrone. Al cinema?… -