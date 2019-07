Sulla Tav è la Lega a passare al ' vaffa'

Lo scontro nel governo Sulla Tav non era mai stato così acceso : Lega e 5 stelle al duello sulla Tav. Il movimento ribadisce la sua contrarietà e promette che in Parlamento si opporrà a un'opera che definisce "inutile, antistorica, dannosa", e lo scontro tra i soci di maggioranza si fa via via più aspro con i toni che si avvicinano sempre più a quelli di una sfida. Durissimo il commento della Lega al post pubblicato sul Blog delle stelle. Il Carroccio affida la risposta ai capigruppo di ...

Lega sbeffeggia M5S Sulla Tav : "Si farà - se vogliono possono dimettersi" : La Torino-Lione è un’opera “antistorica”, che “non serve a nulla”, “inquinante”. Il Movimento 5 stelle rilancia ormai quasi fuori tempo massimo la sua battaglia contro la Tav, criticato duramente dal Movimento No Tav che si è sentito tradito dal via libera del Governo italiano alla realizzazione dell’opera. Una battaglia contro cui si pronuncia la Lega, attraverso i capigruppo ...

Duello nella maggioranza Sulla Tav. E il M5s si riscopre barricadero : La mozione depositata in Senato dal Movimento 5 stelle è servita solo a tenere il punto su una battaglia storica. Bruxelles ha ricevuto oggi la lettera con cui l'Italia conferma il proprio impegno nell'andare avanti con la Torino-Lione, dopo la sollecitazione avanzata dall'Inea, l'agenzia per l'innovazione e le reti infrastrutturali della Commissione europea. La missiva, partita ieri sera da Roma nell'ultimo giorno utile, ...

"Bomba" No Tav Sulla polizia. Ecco il piano per disinnescarla : Angelo Scarano Minacce, avvertimenti e "chiamate alle armi" per gli anarchici. Sabato a Chiomonte rischio scontri. E il Viminale si prepara... Sabato a Chiomonte sarà il redde rationem. Il popolo No Tav ha già dichgiarato guerra al governo dopo l'ok da parte di Conte alla grande opera della Torino-Lione. Il movimento che si oppone all'alta velocità di fatto ha minacciato disordini e "problemi di ordine pubblico" in val di Susa per ...

Bufera Sulla Tav : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Ciò che non siamo riusciti a ottenere è la discussione dell’opera”, per la “ferma decisione della Francia a proseguirla”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso del question time alla Camera, dopo le dichiarazioni di ieri sulla in cui ha detto che non farla costerebbe più che farla. “E questo è stato l’elemento decisivo che ha pesato nella ...

Marco Travaglio : "Sulla Tav la più cocente sconfitta della storia di M5S" : Molto peggio delle sconfitte elettorali, molto peggio del voto parlamentare per salvare Matteo Salvini dall’inchiesta sul caso Diciotti. Per Marco Travaglio, “l’annuncio del premier Conte che dà il via libera alle gare d’appalto per il Tav Torino-Lione è la più cocente sconfitta mai subita dai 5 stelle in dieci anni di vita”.Sul Fatto Quotidiano, il direttore ricorda che la battaglia No Tav ...

Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte Sulla Tav : "Ha fatto perdere tempo all'Italia per un anno intero" : Giorgia Meloni demolisce Giuseppe Conte sulla questione Tav. Anche Fratelli d'Italia come la Lega da sempre sono a sostegno dell'Alta velocità Torino-Lione che ora sembra aver fatto cambiare idea pure al presidente del Consiglio. Arriva infatti con un certo ritardo il via libera sull'opera e, soprat

Di Maio cerca di salvare la faccia Sulla Tav : “Decida il Parlamento” : DALL'ITALIA Conte si schiera a favore del completamento della Tav. “Non realizzare la ferrovia costerebbe più che completarla”, ha detto il premier in un video su Facebook: “Solo il Parlamento può decidere di bloccare l’opera”. Conte ha aggiunto che “la Francia si è opposta a un progetto alterna

Conte Sulla Tav : «Non realizzarla costerebbe molto più che farla. In ballo soldi italiani» : Tav, il premier Giuseppe Conte parla in serata in diretta Facebook: «Non realizzarla costerebbe molto più che farla, questa è la posizione del governo. Difendiamo gli...

Caos treni - Luigi Di Maio : “Vero e proprio attentato allo Stato - non va strumentalizzato Sulla Tav” : Botta e risposta sui social tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini su quanto accaduto a Rovezzano. Secondo il ministro dell'Interno, infatti "andrebbero verificati eventuali collegamenti con i No Tav" per quanto riguarda l'incendio appiccato alla cabina elettrica dell'Alta Velocità. Ma il leader pentastellato replica: "La condanna del M5S è ferma e non si provi a strumentalizzare quanto accaduto per fare il tifo a favore o contro la ...

Un incendio Sulla linea Tav più vecchia d'Italia blocca il paese : All’alba di questa mattina un incendio ha causato il guasto di una cabina elettrica sulla linea ferroviaria dell’alta velocità all’altezza della stazione di Rovezzano, in provincia di Firenze, paralizzando la rete ferroviaria del paese. La circolazione dei treni che percorrono la tratta Roma-Firenze